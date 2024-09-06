12 травня – Міжнародний день здоров’я рослин



Марія КУЗЬМЕНКО,

провідний спеціаліст – фітосанітарний інспектор

відділу захисту рослин, фітосанітарної діагностики

та прогнозування Головного управління

Держпродспоживслужби у Львівській області

Від рослин залежить наше здоров’я, і здоров’я нашої планети. Рослини виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо, складають 80% їжі, яку ми їмо. Сьогодні відомі 25000 видів рослин, із яких майже 3000 їстівні. Кисень і їжа які ми отримуємо від рослин, дають нам необхідну енергію, щоб рости, рухатись. Рослини дають нам ліки, коли ми хворіємо.Своїми коренями рослини зміцнюють ґрунт і запобігають його руйнування. Вони також підтримують здоров’я ґрунту (родючість). Якісні, міцні ґрунти та здорові рослини нероздільно зв’язані одне з одним. Тому для виживання людей і інших форм життя на Землі дуже важливо піклуватися про рослини та підтримувати їх здоров’я. 30% поверхні Землі заселено рослинами. Якщо розглядати поверхню Землі із космосу, то буде видно, що зелений колір – один із основних кольорів разом з коричневим і синім.За повідомленнями ФАО (Організація продовольства та сільського господарства ООН) щорічно внаслідок впливу небезпечних шкідливих організмів рослин втрачається 40% урожаю сільгоспкультур.Зміни клімату та діяльність людини змінили екосистеми, стали причиною зменшення біорізноманіття, з’явилися нові технології. У сучасних інтегрованих системах захисту рослин, провідним є хімічний метод. Ця тенденція на тривалий час збережеться і в майбутньому, оскільки науково обґрунтоване застосування пестицидів, порівняно з іншими засобами захисту від шкідливих організмів, забезпечує його високу біологічну і економічну ефективність. Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур передбачають застосування пестицидів з урахуванням економічного порогу шкодочинності, що значно зменшує пестицидне навантаження до довкілля.Міжнародні подорожі та торгівля, які втричі збільшилися за останнє десятиліття, можуть швидко поширювати шкідників, хвороби, фітонематоди та бур’яни по всьому світі, завдаючи великої шкоди місцевим рослинам та середовищу.Як і у випадку зі здоров’ям людини, захист рослин від шкідливих організмів набагато вигідніший, ніж боротьба з надзвичайними ситуаціями. Профілактика має вирішальне значення, для уникнення нищівного впливу шкідливих організмів на сільське господарство, засобів до існування та продовольчої безпеки.Будьте обережні, замовляючи рослини та рослинні продукти в інтернеті або через поштові служби, оскільки невеликі пакунки можуть легко обійти звичайний фітосанітарний контроль.Що ми можемо зробити, щоб підтримати здоров’я рослинЯкщо ви землекористувач, запобігайте поширенню шкідників, використовуючи лише сертифіковане насіння та саджанці, вільні від шкідників.Регулярно відстежуйте та повідомляйте про появу шкідників на ваших ділянках.Застосовуйте екологічно чисті методи боротьби зі шкідливими організмами, включаючи ті, які базуються на біологічних підходах, які не вбивають запилювачів, а також корисних комах і організмів.Скористайтеся перевагами сучасних цифрових технологій, мобільних додатків і програмного забезпечення, щоб отримати доступ до інформації про те, як запобігти поширеню шкідників і хвороб рослинам і боротися з ними, також повідомляти про спалахи.Підприємства приватного сектору – зробіть торгівлю та транспортування рослин і рослинних продуктів безпечнішими, дотримуючись міжнародних стандартів охорони здоров’я рослин і законодавства. Громадськість повинна бути обізнана про ризики, пов’язані з транскордонним переміщенням рослин і рослинної продукції, які можуть бути джерелом шкідників і хвороб. Купуючи рослини та рослинну продукцію, особливо шляхом дистанційної торгівлі, яка обходить регулярні фітосанітарні перевірки потрібно бути дуже обережними, таке переміщення продукції може поширювати шкідливі організми – іноді з руйнівними результатами.Уряди можуть захищати здоров’я рослин багатьма способами, таким чином підвищуючи продовольчу безпеку, захищаючи навколишнє середовище та сприяючи торгівлі.Сприяти проведенню інформаційних компаній щодо важливості здоров’я рослин і того, що кожен може зробити для їх захисту.Інвестувати більше в дослідження, пов’язані зі здоров’ям рослин, в інноваційні практики та технології, а також заохочувати приватний сектор і землекористувачів всіх форм власності робити це.Забезпечувати, щоб фітосанітарні вимоги щодо імпорту ґрунтувалися на стандартах ІРРС і були технічно обґрунтованими, відповідали ризику зараження шкідливими організмами, являли собою найменш доступні обмежувальні заходи та створювали мінімальні перешкоди для міжнародного руху людей, товарів і транспортних засобів.Забезпечувати дотримання стандартів охорони здоров’я рослин і посилити потенціал захисту рослин, у тому числі шляхом проведення оцінки фітосанітарної спроможності (РСЕ) у співпраці з Секретаріатом ІРРС.Посилити системи моніторингу та раннього попередження для захисту рослин і здоров’я рослин.Узгоджувати політику та дії з цілями сталого розвитку, пов’язаними зі здоров’ям рослин, зокрема тими, які спрямовані на усунення голоду, недоїдання, зменшення бідності та загроз для навколишнього середовища.