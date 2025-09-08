Профілактика, підтримка та довіра: як у Золочеві зміцнюють здоров’я громади

Тетяна ХАШІМ

Вчора в БО «БФ «Карітас Золочів УГКЦ»» відбувся важливий інформаційно-просвітницький захід за участі представників соціальної сфери – фахівців проєктів «Центри життєстійкості» та «Малі гранти», представників Золочівського районного відділу ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ». У заході взяли участь заступник міського голови Михайло Кулик та начальниця відділу соціального захисту населення Золочівської міської ради Оксана Пузиняк.Зустріч розпочалася зі знайомства учасників, що сприяло налагодженню діалогу та створенню довіри між усіма присутніми. У подальшій частині заходу фахівці Центру контролю та профілактики хвороб поділилися важливою інформацією про здорове харчування, наголосивши на його ролі у зміцненні імунітету та профілактиці захворювань.Окремо варто відзначити внесок БО «100 % життя м. Львів», які провели безкоштовне та конфіденційне тестування для всіх охочих на ВІЛ/СНІД та гепатити B і C. Така ініціатива є надзвичайно важливою для раннього виявлення захворювань і підвищення обізнаності населення.Завершальним етапом заходу стала практична частина, під час якої учасники ознайомилися з техніками визначення свого емоційного стану та отримали інструменти для покращення психологічного здоров’я. Це допомогло кожному краще зрозуміти себе та знайти ресурси для відновлення і підтримки власної життєстійкості.Такі спільні заходи мають велике значення для громади. Вони об’єднують різні сектори – медичний, соціальний, громадський та владний – задля досягнення спільної мети: покращення якості життя людей. Завдяки подібним ініціативам підвищується рівень обізнаності населення, зменшується стигма щодо важливих тем, а також формується культура турботи про фізичне та психічне здоров’я.Співпраця та відкритий діалог – це ключ до сильної, здорової та стійкої громади.