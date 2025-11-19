Золочів приймав делегацію з Плоцька









Леся ГОРГОТА

Під час зустрічі сторони обговорили перспективи партнерства між громадами, зокрема у сфері безпеки. Польські гості висловили зацікавлення українським досвідом розбудови інфраструктури цивільного захисту, адже в умовах війни українські громади змушені оперативно створювати ефективні системи реагування на виклики.– Для нас надзвичайно важливо відчувати, що поруч є друзі, які не просто декларують підтримку, а підтверджують її конкретними діями. Сьогодні Україна проходить складне випробування, і саме в таких умовах народжується справжнє партнерство між громадами та народами. Ми вдячні місту Плоцьк і всій польській спільноті за системну допомогу, за небайдужість і відкритість. Водночас українці не лише приймають підтримку, а й діляться власним досвідом – зокрема у сфері цивільного захисту, де нам довелося дуже швидко навчитися діяти в умовах постійної небезпеки. Переконаний, що така взаємодія робить сильнішими обидві сторони і закладає фундамент для довготривалої співпраці, – зазначив міський голова.– Ми від самого початку підтримуємо Україну і будемо це робити надалі. Для нас важливо не лише передати допомогу, а й бути поруч, розуміти ваші потреби, будувати живі партнерські зв’язки між нашими містами. Ми також з великою повагою ставимося до того досвіду, який сьогодні мають українські громади у сфері безпеки та цивільного захисту. Це знання, яке є актуальним і для нас, – зазначив він.– Такі зустрічі – це не лише про гуманітарну підтримку, а й про стратегічне партнерство. Ми говоримо про спільні проєкти, обмін досвідом, залучення ресурсів і формування нових можливостей для розвитку громади. Особливо цінним є інтерес наших польських колег до українських напрацювань у сфері цивільного захисту – це ще один напрямок, де можемо бути корисними один одному, – підкреслила вона.Зустріч у Золочеві стала черговим підтвердженням того, що співпраця між українськими та польськими громадами має глибоке підґрунтя і впевнено розвивається навіть у найскладніші часи.Сьогодні це – підтримка і солідарність. Завтра – спільні проєкти та нові можливості. Але головне – це взаємна довіра, яка вже стала основою партнерства між Золочевом і Плоцьком.