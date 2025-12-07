Тепло, що залишається в серці

Марія СМЕРЕКА

Особливою гостею стала волонтерка Оля Воронюк, яка провела для дітей натхненний майстер-клас. Разом вони створювали яскравих пташечок із ниток – символи весни, тепла та нового життя. Зустріч була наповнена світлом, щирими усмішками та радістю, адже з приходом весни так хочеться більше тепла і добрих емоцій.Як поділилася Оля Воронюк, ця зустріч була для неї дуже особливою. Вона з радістю повернулася до дітей, за якими щиро сумувала, і отримала у відповідь море усмішок та тепла. Діти ж із захопленням долучилися до творчості – їхні очі світилися, а створені власноруч пташечки стали маленькими, але дуже важливими символами радості.У КЗ «ЦНСП» відділення комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю зазначають – такі зустрічі дарують не лише нові вміння, а й відчуття підтримки, прийняття та щирої турботи. Це моменти, які залишаються в серці надовго, бо вони про людяність і небайдужість.Ця зустріч у Білому Камені стала справжнім маленьким святом для дітей – із щирими емоціями, захопленням і відчуттям, що про них пам’ятають і дбають. Кольорові пташечки, створені дитячими руками, стали символами тепла, яке панувало того дня. А усмішки, що не сходили з облич, і радість у дитячих очах стали найкращим підтвердженням того, наскільки важливими є такі прості, але щирі зустрічі.