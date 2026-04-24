День поля з «Генералом»



Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Під час заходу компанія GENERAL MACHINES представила високоякісні агрегати та обладнання для сільського господарства. Особливу увагу приділили практичній демонстрації техніки безпосередньо в польових умовах.Присутні мали змогу побачити роботу сучасних машин у полі, оцінити їхню продуктивність і функціональні можливості. Такий формат дозволив краще зрозуміти переваги техніки у реальних умовах використання.Захід став платформою для професійного діалогу – учасники обговорювали актуальні питання сезону, обмінювалися досвідом та отримували консультації від представників компанії.У програмі були передбачені:тестування техніки в роботі,спілкування з фахівцями,обговорення спеціальних пропозицій безпосередньо біля агрегатів,шоу-програма, розіграші та фермерський фуршет.До події долучилися аграрії, а також викладачі й учні Галицького професійного агротехнічного коледжу. Для молоді це стала хороша можливість побачити сучасні технології в дії та ближче ознайомитися з професією.Такі заходи сприяють розвитку аграрної галузі, поєднують практику й досвід та допомагають впроваджувати сучасні рішення у господарювання.