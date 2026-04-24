День поля з «Генералом»
27 квітня 2026 року в селі Галицьке Золочівської громади, на базі Галицького професійного агротехнічного коледжу, у межах програми «Дні поля з «Генералом» у західних областях України» відбувся «День поля з «Генералом»».
Під час заходу компанія GENERAL MACHINES представила високоякісні агрегати та обладнання для сільського господарства. Особливу увагу приділили практичній демонстрації техніки безпосередньо в польових умовах.
Присутні мали змогу побачити роботу сучасних машин у полі, оцінити їхню продуктивність і функціональні можливості. Такий формат дозволив краще зрозуміти переваги техніки у реальних умовах використання.
Захід став платформою для професійного діалогу – учасники обговорювали актуальні питання сезону, обмінювалися досвідом та отримували консультації від представників компанії.
У програмі були передбачені:
тестування техніки в роботі,
спілкування з фахівцями,
обговорення спеціальних пропозицій безпосередньо біля агрегатів,
шоу-програма, розіграші та фермерський фуршет.
До події долучилися аграрії, а також викладачі й учні Галицького професійного агротехнічного коледжу. Для молоді це стала хороша можливість побачити сучасні технології в дії та ближче ознайомитися з професією.
Такі заходи сприяють розвитку аграрної галузі, поєднують практику й досвід та допомагають впроваджувати сучасні рішення у господарювання.
Марія СМЕРЕКА
Фото авторки
Коментувати (0)