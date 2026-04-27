Новини Золочівщини
Майстер-клас для родин Захисників
27 квітня у Золочівській громаді відбувся майстер-клас для сімей полеглих Захисників і Захисниць України та родин зниклих безвісти за особливих обставин. Захід організувала ГО «Об’єднання добровольців» за підтримки фонду МХП «Громаді» та відділу соціального захисту населення Золочівської міської ради.
Майстер-клас провела майстриня Ольга Хорко. Учасники працювали з глиною, розписували підсвічники у власному стилі. У роботах з’являлися українські символи, національні кольори, образ соняха як знак світла, пам’яті та надії.
Для кожної родини це була не просто творча робота. Це був тихий спосіб говорити про найдорожчих – про тих, кого вже немає поруч, і про тих, на кого досі чекають. У кожному виробі відчувалася особиста історія, біль втрати, любов і незгасна віра.
Учасники мали можливість побути разом, підтримати одне одного, поділитися тим, що важко висловити словами. У такій атмосфері народжувалося відчуття єдності, яке допомагає триматися у найважчі моменти.
Організатори підкреслюють, що подібні зустрічі є важливою частиною підтримки родин Захисників і Захисниць. Вони дають змогу не залишатися наодинці зі своїм болем, відчути турботу громади та зберігати внутрішню силу й віру.
Це про пам’ять, яка живе. Про очікування, яке триває. І про людей, які підтримують одне одного тоді, коли це найбільше потрібно.
Майстер-клас провела майстриня Ольга Хорко. Учасники працювали з глиною, розписували підсвічники у власному стилі. У роботах з’являлися українські символи, національні кольори, образ соняха як знак світла, пам’яті та надії.
Для кожної родини це була не просто творча робота. Це був тихий спосіб говорити про найдорожчих – про тих, кого вже немає поруч, і про тих, на кого досі чекають. У кожному виробі відчувалася особиста історія, біль втрати, любов і незгасна віра.
Учасники мали можливість побути разом, підтримати одне одного, поділитися тим, що важко висловити словами. У такій атмосфері народжувалося відчуття єдності, яке допомагає триматися у найважчі моменти.
Організатори підкреслюють, що подібні зустрічі є важливою частиною підтримки родин Захисників і Захисниць. Вони дають змогу не залишатися наодинці зі своїм болем, відчути турботу громади та зберігати внутрішню силу й віру.
Це про пам’ять, яка живе. Про очікування, яке триває. І про людей, які підтримують одне одного тоді, коли це найбільше потрібно.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
Фото авторки
