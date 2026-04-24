06:37, 24 квітня 2026
Сучасний навчально-практичний центр для металообробної галузі

Фото: НУС
У Золочеві на базі Золочівського професійного коледжу відкрили сучасний навчально-практичний центр, який стане важливою платформою для підготовки кваліфікованих фахівців, перепідготовки робітників та підвищення їхньої професійної майстерності.
Загальна вартість проєкту становить 6,2 млн грн. Фінансування було забезпечене з різних джерел: 4,34 млн грн – державна субвенція, 1 млн грн – кошти обласного бюджету, а також 500 тисяч гривень виділено з міського бюджету Золочівської громади. Ще 260 тис. грн скерував сам коледж зі спеціального фонду та 100 тис. грн – донорські кошти.
Саме внесок громади став важливим підтвердженням того, що розвиток професійної освіти є одним із пріоритетів місцевої влади.
Міський голова Ігор ГРИНЬКІВ наголосив:
«Ми свідомо підтримали цей проєкт і виділили пів мільйона гривень з міського бюджету, адже розуміємо: інвестиції в освіту – це інвестиції в майбутнє громади. Сьогодні, в умовах війни, особливо потрібні фахівці робітничих професій, які здатні працювати в економіці та допомагати обороні держави. Такий центр – це не лише про навчання, а про реальні можливості для молоді залишатися і працювати в громаді».
Новостворений центр оснащений сучасною навчальною лабораторією з новітнім обладнанням, інструментами та діючими стендами. Зокрема, для освітнього процесу придбано оптоволоконний ріжучий лазерний верстат для високоточної обробки металу, апарат для приварювання шпильок LBS 75, багатофункціональні зварювальні апарати TransSteel 2200c, а також високотехнологічний цифровий інверторний апарат IWave 230i.
На базі центру здійснюватиметься підготовка за професіями електрогазозварника та слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Сьогодні у коледжі навчається 471 студент, з яких 132 обрали саме металообробний напрям.
Окремо варто відзначити директора коледжу Михайла Рудого, який є депутатом міської ради та системно працює над розвитком закладу. Завдяки його управлінській роботі, активній позиції та співпраці з партнерами вдалося реалізувати цей масштабний проєкт і створити сучасну освітню інфраструктуру.
Золочівський професійний коледж активно співпрацює з підприємствами-роботодавцями, серед яких «Золочів ТХ», «Золочів Агробуд», «Золочів Буд», «Євробан-Захід» та «Ревос Україна». Це дає змогу поєднувати теоретичну підготовку з практичними навичками та забезпечує випускникам реальні перспективи працевлаштування.
У закладі також планують проводити навчальні семінари, тренінги, майстер-класи, стажування та програми перепідготовки для працівників галузі.
Відкриття такого центру – це ще один крок до зміцнення економічного потенціалу громади, підвищення престижу робітничих професій та підготовки фахівців, які вже сьогодні працюють на перемогу України.

