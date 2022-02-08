Новини Золочівщини
Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2026 року
Стартувала передплатна кампанія на ІІ півріччя 2026 року. Серед широкого переліку видань особливу увагу варто звернути на нашу місцеву газету «Наша українська справа» – джерело актуальної інформації про життя громади, події та людей нашого краю.
Передплату можна оформити поетапно:
– в автоматизованих відділеннях з 13 квітня доступне оформлення за електронним каталогом, а з 27 квітня – за друкованим;
– у пересувних відділеннях передплата стартує з 4 травня через пристрій «3 в 1» (Be Post) або за друкованим каталогом.
Вартість передплати на півріччя на нашу газету становить 414 грн, поштові послуги – 20 грн. Передплатний індекс – 86156.
Оформити передплату можна онлайн або у будь-якому відділенні АТ «Укрпошта».
Підтримаймо нашу місцеву газету та залишаймося в курсі подій рідної громади.
