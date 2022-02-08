Новини Золочівщини
06:33, 30 квітня 2026
Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2026 року

Фото: НУС
Стартувала передплатна кампанія на ІІ півріччя 2026 року. Серед широкого переліку видань особливу увагу варто звернути на нашу місцеву газету «Наша українська справа» – джерело актуальної інформації про життя громади, події та людей нашого краю.
Передплату можна оформити поетапно:
– в автоматизованих відділеннях з 13 квітня доступне оформлення за електронним каталогом, а з 27 квітня – за друкованим;
– у пересувних відділеннях передплата стартує з 4 травня через пристрій «3 в 1» (Be Post) або за друкованим каталогом.
Вартість передплати на півріччя на нашу газету становить 414 грн, поштові послуги – 20 грн. Передплатний індекс – 86156.
Оформити передплату можна онлайн або у будь-якому відділенні АТ «Укрпошта».
Підтримаймо нашу місцеву газету та залишаймося в курсі подій рідної громади.
