Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2026 року

Передплату можна оформити поетапно:– в автоматизованих відділеннях з 13 квітня доступне оформлення за електронним каталогом, а з 27 квітня – за друкованим;– у пересувних відділеннях передплата стартує з 4 травня через пристрій «3 в 1» (Be Post) або за друкованим каталогом.Вартість передплати на півріччя на нашу газету становить 414 грн, поштові послуги – 20 грн. Передплатний індекс – 86156.Оформити передплату можна онлайн або у будь-якому відділенні АТ «Укрпошта».Підтримаймо нашу місцеву газету та залишаймося в курсі подій рідної громади.