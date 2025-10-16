Субсидія на неопалювальний сезон: що потрібно знати і кому звертатися
Для більшості одержувачів перерахунок відбудеться автоматично, та є категорії, яким потрібно звернутися до органів ПФУ.
Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Відтак 1 травня цього року перерахунок субсидій відбудеться автоматично. Для більшості одержувачів, за умови, що дані про майновий стан чи склад домогосподарства не змінилися, звертатися до органів ПФУ не потрібно. Якщо такі зміни відбулися, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд.
Водночас серед одержувачів є категорії, яким субсидію на неопалювальний період призначать після подання заяви та декларації.
Заяву потрібно подати:
тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»
у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послуги
якщо в помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано
якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
якщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи
Подати документи до Пенсійного фонду можна:
поштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів ПФУ
через вебпортал ПФУ (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток «Пенсійний фонд»)
через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»)
у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП)
через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради
Зверніть увагу, якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидію призначать з початку неопалювального періоду.
