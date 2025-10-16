Субсидія на неопалювальний сезон: що потрібно знати і кому звертатися

Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на період з 1 травня до 30 вересня. Відтак 1 травня цього року перерахунок субсидій відбудеться автоматично. Для більшості одержувачів, за умови, що дані про майновий стан чи склад домогосподарства не змінилися, звертатися до органів ПФУ не потрібно. Якщо такі зміни відбулися, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд.Водночас серед одержувачів є категорії, яким субсидію на неопалювальний період призначать після подання заяви та декларації.тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні або її розмір становив «0»у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають і сплачують житлово-комунальні послугиякщо в помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстрованоякщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового паливаякщо в складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особипоштою або особисто до будь-якого з сервісних центрів ПФУчерез вебпортал ПФУ (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток «Пенсійний фонд»)через портал «Дія» (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»)у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП)через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської радиЗверніть увагу, якщо подати заяву протягом травня або червня, субсидію призначать з початку неопалювального періоду.