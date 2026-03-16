Прапор надії – для тих, кого чекають

Леся ГОРГОТА

Фото авторки

Прапор надії – це не просто символ. Це знак того, що пошук триває, що пам’ять жива, що любов сильніша за невідомість. Для родин, які роками чекають звістки про своїх найдорожчих, ця надія – єдине, що допомагає триматися і не втрачати сили.Поруч із родинами був військовий капелан Юрій Галабуда. Його слова підтримки та спільна молитва стали тим тихим опертям, якого так бракує у щоденній боротьбі з тривогою і болем. У такі миті особливо відчувається, наскільки важливо не залишатися наодинці.Особливо зворушливо звучала історія Вікторії Баран. Уже 3 роки і 11 місяців вона живе в очікуванні – чекає на батька, який зник безвісти. Саме цього дня у неї був день народження. І її найбільше бажання – не святкування і не подарунки, а лише одне: почути його голос. У цих словах – біль тисяч українських родин, які щодня живуть між вірою і невідомістю.Прапор надії підняла Галина Гаврик, син якої зник безвісти поблизу село Вербове. У цьому простому, але глибокому жесті – материнська любов, сила духу і віра, яка не згасає навіть тоді, коли час минає, а відповідей немає.Цей день не про відчай. Він про єдність. Про підтримку, яку люди дають одне одному. Про пам’ять, що не стирається. І про надію, яка, попри все, живе.Прапор надії у Золочеві – це нагадування: тих, кого чекають, не забувають. Їх шукають. У них вірять. І їх обов’язково дочекаються.Ми пам’ятаємо. Ми чекаємо. І віримо.