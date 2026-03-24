Вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

У межах заходу для старшокласників міських шкіл організували перегляд тематичного документального фільму, який розкриває причини та наслідки аварії, а також розповідає про героїзм людей, які ціною власного здоров’я і життя зупинили поширення радіаційної загрози.Особливо цінною частиною зустрічі стало живе спілкування з ліквідаторами. Учасники тих подій поділилися власними спогадами про дні, проведені у зоні відчуження, про небезпеку, з якою довелося зіткнутися, та про відповідальність, яку вони відчували перед майбутніми поколіннями.«Ми зібралися сьогодні, щоб віддати шану людям, які стали на захист усього світу від невидимого ворога. Їхній подвиг – це приклад справжньої мужності, самопожертви і відповідальності. Наш обов’язок – пам’ятати ці сторінки історії, передавати правду молодому поколінню та виховувати повагу до тих, хто врятував життя мільйонів», –Пам’ять про героїв-ліквідаторів і сьогодні є важливою складовою національної свідомості, а їхній подвиг назавжди залишиться символом відваги та людяності.