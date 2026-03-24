Новини Золочівщини
24 квітня 2026
65
0

Вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Gazeta
Фото: НУС
У Золочеві відбувся захід з нагоди вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У межах заходу для старшокласників міських шкіл організували перегляд тематичного документального фільму, який розкриває причини та наслідки аварії, а також розповідає про героїзм людей, які ціною власного здоров’я і життя зупинили поширення радіаційної загрози.
Особливо цінною частиною зустрічі стало живе спілкування з ліквідаторами. Учасники тих подій поділилися власними спогадами про дні, проведені у зоні відчуження, про небезпеку, з якою довелося зіткнутися, та про відповідальність, яку вони відчували перед майбутніми поколіннями.
Звернувся до присутніх і заступник міського голови Михайло КУЛИК:
«Ми зібралися сьогодні, щоб віддати шану людям, які стали на захист усього світу від невидимого ворога. Їхній подвиг – це приклад справжньої мужності, самопожертви і відповідальності. Наш обов’язок – пам’ятати ці сторінки історії, передавати правду молодому поколінню та виховувати повагу до тих, хто врятував життя мільйонів», – наголосив Михайло Вікторович.
Пам’ять про героїв-ліквідаторів і сьогодні є важливою складовою національної свідомості, а їхній подвиг назавжди залишиться символом відваги та людяності.

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.