До Золочева із черговим візитом завітали друзі з Ченстохова

Польська делегація перебувала в Україні впродовж 24–25 квітня. До її складу увійшли начальник відділу освіти міської ради Ченстохови Рафал Пйотровський; Адам Ківацький, голова правління Товариства любителів Львова і Південно-Східних Кресів; Маріуш Завада, директор комплексу шкіл ім. Яна Кохановського в Ченстохові; Рафал Дзівіш, директор комплексу психолого-педагогічних консультацій у Ченстохові. Це люди, які від початку повномасштабного вторгнення не залишилися осторонь. Вони свідомо обрали позицію підтримки України, розуміючи: якщо сьогодні не зупинити російську агресію тут, завтра війна неминуче прийде до Європи. І, як вони самі говорять, тоді наступною стане Польща.У Ченстохові українці відчули цю підтримку з перших днів. Тут приймали родини, допомагали знайти житло, роботу, школу для дітей. Організовували дні української культури, щоб люди не втрачали зв’язку з домом. Особливу увагу приділяли дітям, щоб вони могли бодай трохи повернути собі відчуття нормального дитинства.– Я вдячний нашим добрим друзям із Ченстохова за візит. Цього як і в попередні візити вони привезли гуманітарну допомогу для потребуючих мешканців громади та наших військових. А також передали значну суму коштів – понад 150 тисяч гривень, зібраних у Польщі. Ці гроші будуть спрямовані на виготовлення дронів для військовослужбовців Луганського прикордонного загону – тих, хто щодня тримає оборону на одному з найскладніших напрямків. Також делегація відвідала освітні заклади громади, зокрема Золочівський ліцей.– Наше знайомство і співпраця давно вже вийшли за рамки формальних відносин між містами. Це справжня дружба, перевірена часом і війною. Коли у 2022 році для України почалися найважчі випробування, ви не чекали прохань – ви просто були поруч. Ви відкрили свої домівки для наших людей, підтримали наших дітей, допомогли тим, хто змушений був покинути свій дім. Для нас дуже важливо, що ця підтримка не зупиняється. Ви приїжджаєте, привозите допомогу, знаходите можливості підтримати наших військових. І це не просто про матеріальні речі – це про відчуття плеча, про розуміння, що нас бачать, нас чують і з нами стоять поруч. Ми добре усвідомлюємо, що сьогодні Україна бореться не лише за себе. І ми вдячні вам за те, що ви це теж розумієте. Бо ця війна – вона про безпеку всієї Європи. І ваша позиція, ваша підтримка – це внесок у спільне майбутнє. Я хочу, щоб ви знали: у Золочеві вас завжди сприймають як близьких друзів. І дуже цінують кожен ваш приїзд, кожну ініціативу, кожен жест підтримки. Це те, що не забувається.Дякуємо нашим друзям за те, що приїжджають, підтримують і не забувають. Це дуже важливо.І хочеться вірити, що такі зустрічі ще будуть – уже в мирний час.