Новини Золочівщини
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ЕВАКУЙОВАНИХ ОСІБ
Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2026 року № 405 затверджено Порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, а також придбання палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб.
Йдеться про підтримку власників або орендарів приміщень, які використовуються як:
• збірні пункти евакуації;
• проміжні пункти евакуації;
• транзитні центри;
• приймальні пункти евакуації.
Саме ці особи мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням належних умов перебування евакуйованих.
Що компенсується?
Компенсація надається за:
• постачання та розподіл природного газу й електроенергії;
• теплопостачання та гарячу воду;
• водопостачання та водовідведення;
• вивезення рідких нечистот;
• управління побутовими відходами;
• абонентське обслуговування;
• придбання скрапленого газу (за відсутності газопостачання);
• твердого або рідкого пічного палива (за відсутності централізованого опалення).
Як отримати компенсацію?
Для цього власник або орендар:
• розраховує суму витрат (на підставі рахунків, площі приміщень і кількості розміщених осіб);
• готує пакет документів (заява, акт, підтвердні рахунки);
• подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет.
Пенсійний фонд перевіряє документи, ухвалює рішення і здійснює виплату коштів. Контроль за достовірністю інформації здійснює Національна соціальна служба України.
Форми необхідних документів затверджені зазначеною постановою та доступні за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2026-%D0%BF#Text
Просимо власників та орендарів відповідних об’єктів ознайомитися з новими можливостями та скористатися правом на компенсацію.
Дякуємо за вашу працю та підтримку людей у складний час.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)