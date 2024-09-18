КОМПЕНСАЦІЯ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ЕВАКУЙОВАНИХ ОСІБ

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2026 року № 405 затверджено Порядок та умови надання компенсації за спожиті комунальні послуги, а також придбання палива під час тимчасового розміщення евакуйованих осіб.

Йдеться про підтримку власників або орендарів приміщень, які використовуються як:

• збірні пункти евакуації;

• проміжні пункти евакуації;

• транзитні центри;

• приймальні пункти евакуації.

Саме ці особи мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням належних умов перебування евакуйованих.

Що компенсується?

Компенсація надається за:

• постачання та розподіл природного газу й електроенергії;

• теплопостачання та гарячу воду;

• водопостачання та водовідведення;

• вивезення рідких нечистот;

• управління побутовими відходами;

• абонентське обслуговування;

• придбання скрапленого газу (за відсутності газопостачання);

• твердого або рідкого пічного палива (за відсутності централізованого опалення).

Як отримати компенсацію?

Для цього власник або орендар:

• розраховує суму витрат (на підставі рахунків, площі приміщень і кількості розміщених осіб);

• готує пакет документів (заява, акт, підтвердні рахунки);

• подає їх до Пенсійного фонду України через електронний кабінет.

Пенсійний фонд перевіряє документи, ухвалює рішення і здійснює виплату коштів. Контроль за достовірністю інформації здійснює Національна соціальна служба України.

Форми необхідних документів затверджені зазначеною постановою та доступні за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/405-2026-%D0%BF#Text

Просимо власників та орендарів відповідних об’єктів ознайомитися з новими можливостями та скористатися правом на компенсацію.

Дякуємо за вашу працю та підтримку людей у складний час.