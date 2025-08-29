У Золочеві відзначили переможців олімпіад та їхніх наставників



Ірина Домарецька

Грамоти та сертифікати вручали: заступник міського голови Ярослав Окрепкий та начальник відділу з питань освіти, молоді та спорту Андрій Заброцький.Учні-переможці• Дарина-Марія Мельник (Золочівський ЗЗСО № 2, 10 клас) – ІІІ місце з правознавства та історії. Сертифікат – 4000 грн.• Анастасія Лерникова (Золочівський ЗЗСО № 2, 10 клас) – ІІ місце з англійської мови та ІІІ місце з української мови і літератури. Сертифікат – 5000 грн.• Сергій Колісник (Вороняцький ЗЗСО, 9 клас) – ІІІ місце з фізики та хімії. Сертифікат – 4000 грн.• Анастасія Венгер (Золочівський ЗЗСО № 1, 10 клас) – ІІІ місце з англійської мови. Сертифікат – 2000 грн.• Ірина Гайдар (Золочівський ЗЗСО № 2, 10 клас) – ІІ місце з інформаційних технологій. Сертифікат – 3000 грн.• Анна Кривуцька (Золочівський ЗЗСО № 2, 8 клас), Олександр Лупиха (Золочівький ЗЗСО № 2, 9 клас), Оксана-Руслана Ходинь (Золочівський ЗЗСО № 1, 9 клас), Софія Банах (Золочівський ЗЗСО №1, 10 клас), Владислав Торський (Золочівський ліцей, 11 клас) – ІІІ місце з біології. Сертифікат – 2000 грн кожному.• Дарія Кущенко (Золочівський ЗЗСО № 3, 9 клас) – ІІІ місце з географії. Сертифікат – 2000 грн.• Вероніка Баран (Зозулівський ЗЗСО, 8 клас), Марія Проців (Гончарівський ЗЗСО, 8 клас), Дем’ян Галас (Золочівський ліцей, 11 клас), Аліна Семків (Золочівський ЗЗСО №1, 11 клас) – ІІ–ІІІ місця з української мови та літератури. Сертифікати – 2000–3000 грн.• Дем’ян Щур (Золочівський ЗЗСО № 1, 8 клас), Остап Олянюк (Золочівський ЗЗСО № 2, 9 клас), Олександр Карпин (Золочівський ліцей, 11 клас) – ІІ–ІІІ місця з історії. Сертифікати – 2000–3000 грн.• Юрій Фурда (Гологірський ЗЗСО, 10 клас) ІІ місце на XXVI Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (ІІІ етап). Сертифікат – 3000 грн.• Ангеліна Стельмах (Золочівський ЗЗСО № 1, 9 клас) – ІІ місце на ХVІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (ІІІ етап). Сертифікат – 3000 грн.Грамотами нагородили також вчителів, які підготували наших переможців: Валентину Василівну Петриняк, Марію Дмитрівну Кутянську, Людмилу Петрівну Поцілуйко, Галину Тадеївну Прицун, Роману Петрівну Коротошин, Марію Ярославівну Наконечну, Богдану Михайлівну Мельник, Мар’яну Петрівну Яріш, Лесю Ярославівну Болюбаш, Ніну Михайлівну Путрю, Ларису Петрівну Пясецьку, Віру Василівну Савіцьку, Миколу Романовича Кармазина, Оксану Богданівну Савчук, Ольгу Романівну Штохмал, Наталію Юріївну Ковалик, Оксану Теодозіївну Хахулу, Оксану Василівну Ходачок, Христину Петрівну Пригару, Мар’яну Володимирівну Малюгу, Ірину Стефанівну Цільник.Професіоналізм, терпіння, відданість своїй справі, невтомна робота цих педагогів допомогли учням досягти високих результатів. Кожен урок, порада та рекомендація стали кроком до перемоги для кожного учня.«Високі досягнення наших учнів – це результат наполегливої праці, таланту та підтримки відданих учителів. Ми пишаємося кожним із вас і бажаємо нових успіхів, великих звершень та натхнення для подальших перемог!»