Майстер-клас зі скандинавської ходьби

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Під час заняття учасники ознайомилися з основами правильної техніки скандинавської ходьби, дізналися про її переваги для організму та мали змогу одразу застосувати знання на практиці. Для багатьох це був перший досвід, адже вони подолали свою першу серйозну дистанцію.Особливу атмосферу створили сприятлива погода та мальовничі краєвиди. Прогулянка на свіжому повітрі подарувала учасникам гарний настрій, заряд енергії та відчуття справжнього відпочинку.– Учасники навчалися правильної техніки ходьби.– Подолали першу дистанцію.– Поєднали фізичну активність із відпочинком на природі.Важливою складовою заходу стала його благодійна мета – збір коштів на лікування Богдана Ільківа. Завдяки небайдужості учасників вдалося підтримати добру справу та зробити ще один крок до допомоги.Організатори щиро дякують усім, хто долучився до заходу, підтримав ініціативу та провів цей день активно й з користю. Подібні події не лише популяризують здоровий спосіб життя, а й об’єднують громаду навколо добрих справ.