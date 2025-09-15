Підтримка ЗСУ, медицина та розвиток громади

Втім, у реаліях сьогодення більшість рішень мають чіткий і безкомпромісний пріоритет – підтримка українського війська. Депутати одноголосно підтримали виділення 4 мільйонів 800 тисяч гривень з міського бюджету для військових частин. Із цієї суми 4 мільйони гривень спрямовано на підрозділ протиповітряної оборони.Міський голова підкреслив: потреби військових не зменшуються – вони постійні і часто нагальні. «Сьогодні немає такого, що можна допомогти один раз і на цьому зупинитися. Запити приходять постійно – техніка, обладнання, дрони. І ми повинні реагувати. Бо це – про життя наших людей і про безпеку кожного міста, кожного села», – зазначив Ігор Михайлович.Окрему увагу приділили й медичній сфері. На сесії ухвалено рішення про виділення 1 мільйона 500 тисяч гривень на ремонт приміщення лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська центральна районна лікарня». Важливо, що після оновлення ці приміщення зможуть використовуватися як укриття – безпечний простір для пацієнтів і медиків у разі небезпеки.Ще один крок, який безпосередньо стосується кожного мешканця громади, – завершальний етап створення комунальної аптеки. Депутати погодили режим її роботи та затвердили граничний розмір роздрібної націнки на лікарські засоби. Йдеться про те, щоб ліки були не лише доступними, а й справедливими за ціною. Як зауважив міський голова, більше деталей щодо роботи аптеки згодом представить керівник медзакладу Тарас Яцунський.Не менш важливою частиною порядку денного стали земельні питання – їх розглянули майже півтори сотні. Усі – в інтересах жителів громади: від оформлення документів до врегулювання господарських потреб.Водночас Ігор Гриньків відверто говорить: у нинішніх умовах не всі питання вдається вирішувати так швидко, як хотілося б. Пріоритет незмінний – допомога військовим і все можливе задля Перемоги. Саме тому частину рішень інколи доводиться відкладати.Сьогодні міська рада спільно з Благодійним фондом «Золочів відроджений» працює над збором коштів на дрони для захисників Луганського прикордонного загону. Наступний 1 мільйон гривень потрібно зібрати для війської частини А3029 – і це лише для одного підрозділу. А таких запитів – десятки.«Ми не можемо стояти осторонь. Кожен донат, кожна гривня – це чиєсь врятована життя або виконане бойове завдання», – підкреслює міський голова.І на завершення – про те, що об’єднує і дає силу. Вже зовсім скоро Великдень. Свято, яке навіть у час війни нагадує: після темряви завжди приходить світло.«Хочеться, щоб це світло було не лише у свічках і великодніх кошиках, а й у наших серцях. Щоб ми не втрачали віри, підтримували одне одного і пам’ятали, заради чого тримаємося. Бо разом – вистоїмо», – підсумував Ігор Гриньків.