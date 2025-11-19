08:33, 02 квітня 2026
Золочів відвідали волонтери з Великобританії

Фото: НУС
До Золочева завітали волонтери з Великобританії, які підтримують Україну та наших захисників. Візит відбувся завдяки координації волонтерки Катерини Тихонової.
Гості передали для потреб військових, які проходять лікування та реабілітацію у КНП «Золочівська центральна районна лікарня», автобус, а також гуманітарну допомогу – медичні засоби, постіль та продукти.
Новий транспорт дасть змогу організовувати виїзди для військових на природу, що є важливою частиною їхнього відновлення.
Окрім цього, волонтери провели день разом із захисниками. Спільно відпочивали на природі, спілкувалися, рибалили. Один із воїнів, родом із Луганщини, зізнався, що вперше в житті ловив рибу – і одразу форель.
Міський голова Золочева Ігор Гриньків:
«Щиро дякуємо нашим друзям з Великобританії за підтримку. У цей непростий час такі візити – це не лише допомога, а й знак великої солідарності з Україною. Особливо цінно, що увага приділяється нашим захисникам, які проходять лікування і потребують відновлення».
Керівник КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський:
«Отриманий автобус значно розширює можливості реабілітації наших військових. Виїзди за межі лікарні, спілкування, відпочинок на природі – це важливі складові відновлення. Дякуємо волонтерам за розуміння цих потреб і вагому підтримку».
Золочівська громада щиро вдячна міжнародним партнерам за допомогу, підтримку та небайдужість до України і наших воїнів. Окремі слова подяки підприємцю Любомирові Сікорі, який гостинно приймає наших захисників.
Читайте також:
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
19.11.25, Новини Золочівщини
Коли спорт лікує, а громада підтримує: перший крок до відновлення у Золочев ...
Коли спорт лікує, а громада підтримує: перший крок до відновлення у Золочев ...
03.11.25, Новини Золочівщини
Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових
Працівники Золочівської міської ради придбали авто для військових
19.10.23, Новини Золочівщини
Ці автобуси рятуватимуть наших захисників
Ці автобуси рятуватимуть наших захисників
09.09.22, Новини Золочівщини
