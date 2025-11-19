Новини Золочівщини
Золочів відвідали волонтери з Великобританії
До Золочева завітали волонтери з Великобританії, які підтримують Україну та наших захисників. Візит відбувся завдяки координації волонтерки Катерини Тихонової.
Гості передали для потреб військових, які проходять лікування та реабілітацію у КНП «Золочівська центральна районна лікарня», автобус, а також гуманітарну допомогу – медичні засоби, постіль та продукти.
Новий транспорт дасть змогу організовувати виїзди для військових на природу, що є важливою частиною їхнього відновлення.
Окрім цього, волонтери провели день разом із захисниками. Спільно відпочивали на природі, спілкувалися, рибалили. Один із воїнів, родом із Луганщини, зізнався, що вперше в житті ловив рибу – і одразу форель.
Міський голова Золочева Ігор Гриньків:
«Щиро дякуємо нашим друзям з Великобританії за підтримку. У цей непростий час такі візити – це не лише допомога, а й знак великої солідарності з Україною. Особливо цінно, що увага приділяється нашим захисникам, які проходять лікування і потребують відновлення».
Керівник КНП «Золочівська ЦРЛ» Тарас Яцунський:
«Отриманий автобус значно розширює можливості реабілітації наших військових. Виїзди за межі лікарні, спілкування, відпочинок на природі – це важливі складові відновлення. Дякуємо волонтерам за розуміння цих потреб і вагому підтримку».
Золочівська громада щиро вдячна міжнародним партнерам за допомогу, підтримку та небайдужість до України і наших воїнів. Окремі слова подяки підприємцю Любомирові Сікорі, який гостинно приймає наших захисників.
