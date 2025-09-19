Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді

Під час візиту гості ознайомилися з роботою об’єктів водоканалу, обговорили виклики та перспективи розвитку систем водопостачання і водовідведення, а також поділилися сучасними європейськими практиками у сфері управління водними ресурсами.Естонські проєкти спрямовані на покращення якості води, впровадження інноваційних підходів до моніторингу та відновлення екосистем, а також ефективне очищення стічних вод. Такий обмін досвідом є важливим кроком для впровадження сучасних екологічних рішень у нашій громаді.«Співпраця з естонськими експертами дозволяє нашій громаді переймати європейські стандарти управління водними ресурсами та застосовувати інноваційні рішення для покращення якості води, очищення стічних вод і відновлення екосистем. Такий досвід надзвичайно цінний для подальшого розвитку наших систем водопостачання та водовідведення».Візит відбувся в рамках проєкту LIFEUSPRINGBOARD, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми LIFE.Висловлені погляди та думки належать виключно авторам/спікерам і не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу або CINEA. Ані Європейський Союз, ані CINEA не можуть нести відповідальність за них.