Новини Золочівщини
09:56, 20 березня 2026
Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді

Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді
Фото: НУС
19 березня Золочівська громада приймала делегацію естонських експертів у сфері водного господарства. У візиті взяли участь команди проєктів LIFE SIP WetEST та LIFE IP CleanEST, які реалізуються за фінансування ЄС у рамках програми LIFE.
Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді

Під час візиту гості ознайомилися з роботою об’єктів водоканалу, обговорили виклики та перспективи розвитку систем водопостачання і водовідведення, а також поділилися сучасними європейськими практиками у сфері управління водними ресурсами.
Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді

Естонські проєкти спрямовані на покращення якості води, впровадження інноваційних підходів до моніторингу та відновлення екосистем, а також ефективне очищення стічних вод. Такий обмін досвідом є важливим кроком для впровадження сучасних екологічних рішень у нашій громаді.
Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді
Обмін досвідом: естонські експерти з водного управління побували у Золочівській громаді

Начальниця відділу економічного розвитку, інвестицій, управління проєктами МТД та міжнародного співробітництва Світлана КАРМАЗИН зазначила:
«Співпраця з естонськими експертами дозволяє нашій громаді переймати європейські стандарти управління водними ресурсами та застосовувати інноваційні рішення для покращення якості води, очищення стічних вод і відновлення екосистем. Такий досвід надзвичайно цінний для подальшого розвитку наших систем водопостачання та водовідведення».
Візит відбувся в рамках проєкту LIFEUSPRINGBOARD, що співфінансується Європейським Союзом у межах Програми LIFE.
Висловлені погляди та думки належать виключно авторам/спікерам і не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу або CINEA. Ані Європейський Союз, ані CINEA не можуть нести відповідальність за них.


