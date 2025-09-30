Золочів приймав гостей зі Шьонінгена

Під час візиту гості привезли гуманітарну допомогу для малозабезпечених жителів громади, вкотре підтвердивши свою щиру підтримку українців у час війни.Особливо символічно, що саме цього дня голова німецько-українського товариства, почесний громадянин Золочівської громади Петер Фос відзначав свій день народження. Це дуже зворушливо, що свій особливий день він провів разом із нами – у країні, яка сьогодні бореться за свою свободу і незалежність.З вітальними словами до гостей звернулися міський голова Ігор Гриньків та голова Товариства «Золочів–Шьонінген: партнери» Оксана Криницька.«Сьогодні вони вже 38-й раз від початку повномасштабного вторгнення у Золочеві. Я радий їх вітати. 38 разів під час війни – це про справжню відданість. Це люди, які допомагають війську, підтримують громаду, малозабезпечених жителів, зігрівають нас теплом своїх сердець. Дякую вам за те, що любите і підтримуєте українців».«Наша співпраця – це не лише про допомогу, а про справжню дружбу, перевірену часом і випробуваннями. Ми щиро вдячні нашим партнерам зі Шьонінгена за відкриті серця, підтримку та віру в Україну. Разом ми будуємо міцний міст довіри і взаєморозуміння».Щиро дякуємо нашим партнерам за постійну допомогу, людяність і солідарність. Разом ми сильніші.