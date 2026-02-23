Новини Золочівщини
09:45, 23 березня 2026
Благодійний поетичний захід

Фото: НУС
У Всесвітній день поезії у Золочівській громаді відбувся благодійний захід, який об’єднав мешканців навколо доброї справи – допомоги дитині, яка щодня бореться з важкою хворобою.
Подію організував Молодіжний театр «Край» за підтримки Золочівської міської ради з ініціативи Катерини Тихонової.
Захід провели на підтримку Богдана Ільківа з Бродів Золочівського району Львівської області – хлопчика, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням – м’язовою дистрофією Дюшенна-Беккера. Хвороба поступово руйнує його м’язи, ускладнюючи рух і щоденні радощі дитинства. Попри це, Богдан залишається життєрадісним і мріє бігати, грати у футбол і проводити час, як його однолітки.
Єдиним шансом зупинити розвиток хвороби є сучасна генна терапія препаратом Елевідіс. Вартість лікування – понад 2,9 мільйона доларів США – непосильна для родини, тому кожна гривня важлива і наближає Богдана до порятунку.
У межах події відбулися поетичні читання та благодійний міні-ярмарок. Завдяки небайдужості учасників та відвідувачів протягом двох годин вдалося зібрати 36 792 гривні, а також 25 євро та 20 злотих.
До заходу долучилися мешканці різного віку – від дітей до людей поважного віку – що свідчить про згуртованість громади і готовність підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.
Ініціаторка заходу Катерина ТИХОНОВА поділилася своїми враженнями:
«Такі події показують, що ми можемо робити неймовірні речі разом. Коли серце відкрите і є бажання допомогти, народжуються справжні дива».
Золочівська міська рада щиро дякує всім, хто долучився до організації та проведення заходу, а також кожному, хто зробив свій внесок у добру справу
Долучитися до збору коштів на лікування Богдана може кожен – переказавши допомогу на реквізити:
МоноБанк: 4441 1111 2149 9127
ПриватБанк: 4149 4975 2499 5083
Цей захід вкотре довів, що доброта і підтримка можуть змінювати життя. Разом ми даруємо Богдану надію і шанс на щасливе дитинство.


Леся ГОРГОТА
Фото авторки
