Благодійний поетичний захід

Леся ГОРГОТА

Фото авторки

Подію організував Молодіжний театр «Край» за підтримки Золочівської міської ради з ініціативи Катерини Тихонової.Захід провели на підтримку Богдана Ільківа з Бродів Золочівського району Львівської області – хлопчика, який бореться з рідкісним генетичним захворюванням – м’язовою дистрофією Дюшенна-Беккера. Хвороба поступово руйнує його м’язи, ускладнюючи рух і щоденні радощі дитинства. Попри це, Богдан залишається життєрадісним і мріє бігати, грати у футбол і проводити час, як його однолітки.Єдиним шансом зупинити розвиток хвороби є сучасна генна терапія препаратом Елевідіс. Вартість лікування – понад 2,9 мільйона доларів США – непосильна для родини, тому кожна гривня важлива і наближає Богдана до порятунку.У межах події відбулися поетичні читання та благодійний міні-ярмарок. Завдяки небайдужості учасників та відвідувачів протягом двох годин вдалося зібрати 36 792 гривні, а також 25 євро та 20 злотих.До заходу долучилися мешканці різного віку – від дітей до людей поважного віку – що свідчить про згуртованість громади і готовність підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.«Такі події показують, що ми можемо робити неймовірні речі разом. Коли серце відкрите і є бажання допомогти, народжуються справжні дива».Золочівська міська рада щиро дякує всім, хто долучився до організації та проведення заходу, а також кожному, хто зробив свій внесок у добру справуДолучитися до збору коштів на лікування Богдана може кожен – переказавши допомогу на реквізити:МоноБанк: 4441 1111 2149 9127ПриватБанк: 4149 4975 2499 5083Цей захід вкотре довів, що доброта і підтримка можуть змінювати життя. Разом ми даруємо Богдану надію і шанс на щасливе дитинство.