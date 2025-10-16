Пам’ятаємо подвиг. Підтримуємо сьогодні

Леся ГОРГОТА

Фото авторки Фото авторки

Зустріч провів заступник міського голови Золочева Михайло Кулик. У вступному слові він подякував присутнім за мужність і самопожертву, наголосивши, що подвиг ліквідаторів назавжди залишиться в історії як приклад відповідальності та любові до людей. Також він підкреслив важливість постійного діалогу, аби оперативно реагувати на потреби та проблеми цієї категорії громадян.Участь у зустрічі взяла начальниця Управління Пенсійного фонду України в Золочівському районі Львівської області Галина Лазорчик, яка поінформувала про зміни у пенсійному законодавстві. Порушені питання викликали жваву дискусію серед присутніх.Про діючі на території Золочівської міської територіальної громади програми соціальної підтримки розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Золочівської міської ради Оксана Пузиняк, акцентувавши на можливостях отримання допомоги та підтримки.Щодо медичного забезпечення консультації надала сімейний лікар Галина Мокринська, відповівши на запитання, які турбують ліквідаторів і членів їхніх родин.«Свого часу формувалася квартирна черга для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, згодом було реалізовано будівництво багатоквартирного будинку. Вручали ордери на житло, і, на жаль, у деяких випадках їх отримували вже рідні померлих ліквідаторів… Це історії, які не можна забути. Це людські долі і велика ціна, заплачена за наше життя і безпеку».Міський голова наголосив, що міська рада відкрита до спілкування:«У Золочівську міську раду ви завжди можете звернутися – ви будете почуті. Навіть у цей складний час війни ми працюємо, щоб підтримати кожного, хто цього потребує».На завершення виступив голова Товариства «Союз. Чорнобиль. Україна» Ярослав Сабадаш, який вкотре нагадав про героїчний подвиг своїх побратимів, поділився баченням актуальних проблем сьогодення та подякував за співпрацю і увагу до потреб чорнобильців.Зустріч пройшла у форматі відкритого діалогу, що дало змогу обговорити важливі питання та окреслити подальші кроки підтримки.