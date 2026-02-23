Новини Золочівщини
У Золочеві відбувся концерт Національної заслуженої капели бандуристів України
18 березня у Золочівському Палаці культури ім. І. Білозора відбувся концерт Національної заслуженої капели бандуристів України імені Георгія Майбороди з програмою «Дорога додому» під керівництвом Народного артиста України Юрія Курача.
Вечір був спокійним і водночас глибоким, наповненим щирими емоціями. Бандура звучала ніжно і велично, створюючи теплу атмосферу в залі, а голоси артистів передавали силу, дух і незламність України. Музика об’єднувала присутніх і залишала світлі враження.
Особливим моментом стало вручення відзнаки «Почесний громадянин Золочівської громади» диригенту капели Юрію Курачу та його братові Володимиру Курачу – художньому керівнику Академічної чоловічої хорової капели України імені Л. М. Ревуцького.
Заступник міського голови Ярослав ОКРЕПКИЙ зазначив:
«Сьогоднішній вечір – про рідне і близьке. Особливо цінно, що серед нас – наші земляки, брати Курачі, які своєю працею прославляють українську культуру далеко за межами рідного краю. Дякую кожному, хто долучився до цього концерту – артистам, організаторам, глядачам. У такі моменти особливо відчувається єдність і сила нашої громади».
Концерт залишив у серцях присутніх тепло і радість, нагадуючи, що українська культура живе в кожному з нас.
Вечір був спокійним і водночас глибоким, наповненим щирими емоціями. Бандура звучала ніжно і велично, створюючи теплу атмосферу в залі, а голоси артистів передавали силу, дух і незламність України. Музика об’єднувала присутніх і залишала світлі враження.
Особливим моментом стало вручення відзнаки «Почесний громадянин Золочівської громади» диригенту капели Юрію Курачу та його братові Володимиру Курачу – художньому керівнику Академічної чоловічої хорової капели України імені Л. М. Ревуцького.
Заступник міського голови Ярослав ОКРЕПКИЙ зазначив:
«Сьогоднішній вечір – про рідне і близьке. Особливо цінно, що серед нас – наші земляки, брати Курачі, які своєю працею прославляють українську культуру далеко за межами рідного краю. Дякую кожному, хто долучився до цього концерту – артистам, організаторам, глядачам. У такі моменти особливо відчувається єдність і сила нашої громади».
Концерт залишив у серцях присутніх тепло і радість, нагадуючи, що українська культура живе в кожному з нас.
Марія СМЕРЕКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)