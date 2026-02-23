У Золочеві відбувся концерт Національної заслуженої капели бандуристів України

Марія СМЕРЕКА

Вечір був спокійним і водночас глибоким, наповненим щирими емоціями. Бандура звучала ніжно і велично, створюючи теплу атмосферу в залі, а голоси артистів передавали силу, дух і незламність України. Музика об’єднувала присутніх і залишала світлі враження.Особливим моментом стало вручення відзнаки «Почесний громадянин Золочівської громади» диригенту капели Юрію Курачу та його братові Володимиру Курачу – художньому керівнику Академічної чоловічої хорової капели України імені Л. М. Ревуцького.«Сьогоднішній вечір – про рідне і близьке. Особливо цінно, що серед нас – наші земляки, брати Курачі, які своєю працею прославляють українську культуру далеко за межами рідного краю. Дякую кожному, хто долучився до цього концерту – артистам, організаторам, глядачам. У такі моменти особливо відчувається єдність і сила нашої громади».Концерт залишив у серцях присутніх тепло і радість, нагадуючи, що українська культура живе в кожному з нас.