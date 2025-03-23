У Хрестопоклінну неділю вулицями Золочева пройшла екуменічна Хресна дорога

Леся ГОРГОТА

Ця духовна традиція народилася у Золочеві ще на зорі Незалежності, за часів міського голови Ярослав Максимович. Відтоді щороку мешканці міста, представники різних християнських конфесій, духовенство та громадськість разом проходять Хресною дорогою вулицями міста, поєднуючи молитву, роздуми і надію.Хресна дорога – це не лише давня християнська традиція роздумів над страстями Ісуса Христа. Для сучасної України вона набуває ще глибшого змісту. Адже сьогодні, коли триває війна, наш народ переживає власну дорогу випробувань, болю і втрат. Саме тому цього дня у молитві звучали слова:«Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша від смерті!»Цьогорічна процесія зібрала особливо багато людей. У тиші молитви вони йшли вулицями міста, роздумуючи над Христовими стражданнями і водночас згадуючи тих, хто сьогодні платить найвищу ціну за свободу України.Вірні молилися за перемогу над ворогом, за українських військових, за їхніх матерів і родини. Підносили молитви за полеглих захисників, за тих, хто перебуває у полоні, за безвісти зниклих. У цих молитвах було багато людського болю, але й глибокої віри, що Господь не залишає свій народ у час випробувань.Хрест під час процесії почергово несли представники різних спільнот громади – освітяни, медики, військові, рідні захисників, молодь, спільнота Лицарі Колумба, підприємці. Цей символічний шлях став знаком єдності, коли кожен ніс свою молитву, свій біль і свою надію.Особливе місце цього дня належало священникам. Їхня духовна присутність нагадувала: попри всі випробування, віра залишається тим джерелом сили, яке допомагає людям вистояти. Їхні слова підтримки і молитви звучали як тихе свідчення того, що Бог поруч навіть тоді, коли людське серце переживає найважчі випробування.«Мабуть за весь період часу існування цієї традиції сьогодні нас зібралось найбільш чисельно. У кожного з вас своя причина тут бути. У кожного з нас своя молитва. Молитва за наших рідних, близьких, дорогих, за тих хто страждає, за тих кого давно чекаємо додому. Наша громада живе і розвивається. Вона живе завдяки вашій вірі, завдяки вашій любові, завдяки вашій надії. Ми як нація, як народ, як держава проходимо Хресну дорогу. І на тій дорозі – страждання батьків і матерів, на тій дорозі сльози наших дітей, рани наших воїнів, пам’ять про тих, хто віддав своє життя за наш сьогоднішній день. Особливий біль тих, хто живе надією про повернення тих, що пропали безвісти чи опинились у полоні. Наша нинішня молитва – за них. Ми разом. Дякую сьогодні священникам за нашу єдність, за те, що ми разом навіть тоді, коли нам дуже важко. Дякую всім за підтримку війська. За підтримку тих, хто потребує. За вашу людяність. Кожна Хресна дорога не закінчується темрявою. Кожна Хресна дорога веде до воскресіння…».Під час свого звернення міський голова також закликав до молитви за тих, хто через війну втратив свої домівки, за людей, які живуть на лінії бойового зіткнення і щодня переживають небезпеку та втрати.Цьогорічна Хресна дорога ще раз показала, що золочівська громада вміє бути разом у часи випробувань. У спільній молитві, у тихій ході вулицями міста люди відчували підтримку одне одного і віру в те, що дорога страждання не є останньою. Бо за нею, як навчає християнська традиція, завжди приходить світло Воскресіння.І саме з цією надією – на Божу опіку, на перемогу і на мир — громада цього дня підносила свою молитву за Україну.