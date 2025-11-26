ДОРОГИ ПІСЛЯ ЗИМИ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА РІШЕННЯ ГРОМАДИ

За його словами, при плануванні ремонтних робіт необхідно враховувати значну протяжність дорожньої мережі громади та різні рівні її підпорядкування. Протяжність доріг загального користування на території громади становить 192,8 км, доріг комунальної власності – 372,5 км, у тому числі з асфальтобетонним покриттям – 55,7 км. Дороги загального користування утримуються за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, тоді як дороги комунальної власності перебувають у віданні міської ради та фінансуються з міського бюджету. Крім того, територією громади проходить автомобільна дорога міжнародного значення М09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська протяжністю 39 км, яка закріплена на праві оперативного управління за Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області. Відповідно, проведення ремонтних робіт потребує координації дій між органами місцевого самоврядування та обласними структурами, а також ефективної взаємодії бюджетів різних рівнів.«Громада не має можливості самостійно ремонтувати усі дороги, які проходять її територією, оскільки значна їх частина належить до сфери відповідальності обласних органів. Водночас міська рада співпрацює з обласними структурами та виділяє субвенції для виконання першочергових ремонтних робіт. Адже ці дороги проходять саме через нашу громаду, ними щодня користуються наші мешканці, і ми не можемо стояти осторонь — тому сприяємо ремонту настільки, наскільки дозволяють фінансові можливості», –Він також зазначає, що важливо говорити і про міжремонтні строки експлуатації дорожнього покриття після ремонту. Навіть якісно відремонтовані дороги з часом зношуються, а складні погодні умови можуть скоротити нормативний термін їх експлуатації до 8-10 років. Ділянки доріг, на яких у попередні роки було проведено капітальний ремонт, після зимового періоду 2025/2026 років перебувають у задовільному стані. Для прикладу, якщо ми проклали нове асфальто-бетонне покриття на вулиці Промисловій, Симоненка чи у селі Скварява, то там сьогодні там немає жодних проблем. Водночас окремі магістральні вулиці у місті Золочеві та селах нашої громади, на яких капітальний ремонт не здійснювався протягом 15–20 років, після зимового періоду – у критичному стані та потребують проведення невідкладних ремонтних робіт, адже внаслідок різких перепадів температури, чергування морозів і відлиг у тріщини дорожнього покриття потрапляє волога, яка замерзає, розширюється і буквально розриває асфальт зсередини, утворюючи вибоїни та глибокі пошкодження. Складною залишається ситуація на вулицях Бродівська, Шевченка Т., Січових Стрільців, Бандери Ст. Героя України, Коновальця Є.Багато ремонтних робіт на дорогах міста та сільських населених пунктів проведено у 2023 році. Зокрема, капітально відремонтовано дороги на вулицях Лесі Українки, Героїв Крут, Бродівська (у тому числі на ділянці від № 119 до №129), Бандери Ст. Героя України, Чорновола В., Героїв Національної гвардії (колишня Партизанська), Базарна, Шота Руставелі у місті Золочеві. Капітальні ремонти доріг виконувалися у селах Білий Камінь, Вороняки, Гончарівка, Єлиховичі. Попередньо капітальні ремонти проводились у м. Золочеві на вулицях Промисловій, Тернопільській, Гайдамацькій, Симоненка В., Огієнка І., Кривоноса М., Шевченка Т. (картами), Котляревського І., Джерельній, Львівській (від АЗС до житлового буд. № 59). На зазначених ділянках дорожнє покриття перебуває у задовільному стані та забезпечує безпечний і комфортний рух транспорту.Крім цього, з міського бюджету у 2025 році виділялися субвенції обласному бюджету для ремонту доріг загального користування у селах Велика Вільшаниця та Городилів. Кошти на ремонт дороги у Городилові були передбачені ще минулого року, а використання їх заплановане у 2026 році.Окрім капітального ремонту, у громаді проводилися роботи з поточного ремонту доріг із застосуванням пневмо-струменевого методу, який дозволяє оперативно усувати локальні пошкодження дорожнього покриття та забезпечувати безпечний рух транспорту. Застосування цього методу є технологічно обґрунтованим та використовується у практиці дорожнього господарства європейських країн. Водночас такий вид ремонту має менший нормативний термін експлуатації порівняно з капітальним, що зумовлено його призначенням як заходу поточного утримання дорожньої інфраструктури. Станом на осінь 2025 року, завдяки проведенню поточних ремонтів пневмо-струменевим методом, дорожнє покриття перебувало у задовільному стані. Водночас складні погодні умови та різкі перепади температури зимового періоду 2025/2026 років призвели до утворення нових пошкоджень і руйнування асфальтобетонного покриття.«Ми розуміємо, що стан окремих доріг є критичним. Однак через обмежені фінансові ресурси можемо виконувати капітальні ремонти лише на аварійних ділянках і так званими «картами», тобто на окремому найбільш критичному відрізку. Ми повинні бути відвертими з людьми щодо наших можливостей. Водночас, зазначу, що крім нас ніхто цього не зробить. І щойно встановляться сприятливі погодні умови – а всі розуміють, що асфальт у болото ніхто не вкладає – ми розпочнемо ремонтні роботи та поступово ліквідовуватимемо найбільш проблемні ділянки», –Попри складні умови, громада продовжує шукати можливості для покращення стану доріг обласного підпорядкування. На найближчій сесії міської ради депутати розглядатимуть питання про виділення додаткових коштів у вигляді субвенції обласному бюджету на ремонт доріг загального користування Верхобуж-Колтів та Зарваниця-Новоселище-Плугів. Передбачається, що критичні ділянки цих доріг ремонтуватимуться за рахунок спільного фінансування обласного та міського бюджетів.У міській раді наголошують: попри всі труднощі, громада працює над вирішенням проблем дорожньої інфраструктури в межах наявних можливостей, одночасно виконуючи ключове завдання – підтримку обороноздатності держави. Влада закликає мешканців із розумінням ставитися до ситуації та запевняє, що роботи з покращення стану доріг триватимуть і надалі, а всі рішення ухвалюються з урахуванням реальних потреб громади та наявних ресурсів.