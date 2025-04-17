Новини Золочівщини
08:04, 03 березня 2026
168
0

Вітання з днем народження для Степана Петровича Янчука

Gazeta
Фото: НУС
Дорогого Степана Петровича ЯНЧУКА з 89-річчям вітають донька Світлана з чоловіком Миколою, син Андрій з дружиною Вірою, внуки Павло з дружиною Уляною, Петро з дружиною Олесею, Данило з дружиною Анжелою, Ганна, Віктор, правнуки Демʼян та Катерина.

Хай щастя не відходить від порога
І Матір Божа Вас до серця пригорта,
А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди!
