Новини Золочівщини
Вітання з днем народження для Степана Петровича Янчука
Дорогого Степана Петровича ЯНЧУКА з 89-річчям вітають донька Світлана з чоловіком Миколою, син Андрій з дружиною Вірою, внуки Павло з дружиною Уляною, Петро з дружиною Олесею, Данило з дружиною Анжелою, Ганна, Віктор, правнуки Демʼян та Катерина.
Хай щастя не відходить від порога
І Матір Божа Вас до серця пригорта,
А доля, подарована від Бога,
Цвіте трояндами на многії літа.
Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,
Оберігає завжди і усюди.
Нехай дарує радість кожна мить,
Родина любить, поважають люди!
