Неймовірні результати «Первоцвіту»

Цей день став справжнім святом танцю – енергія, запал, підтримка глядачів і жага до перемоги супроводжували кожен номер. Народний ансамбль танцю «ПЕРВОЦВІТ» запалював сцену та показав неймовірні результати: ансамбль здобув п’ять перших місць у різних номінаціях та головний приз фестивалю – ГРАН-ПРІ як найкращий колектив.Як розповіла керівниця Уляна СТАДНИК:«Наші маленькі та юні танцюристи продемонстрували максимальний запал та професіоналізм. І ось наші здобутки: «LITTLE STARS», Baby, 4-6 років, Big group, Street dance – перше місце; «MOVE&GLOW», Kids, 7-9 років, Mega group, Street dance – перше місце; «BOUNDLESS ENERGY», Juniors PRO, 13-15 років, Big group, Street dance – перше місце; «DARE TO DANCE», Juveniles, 10-12 років, Big group, Street dance – перше місце; «FEEL THE MOVE», Juveniles PRO, 10-12 років, Big group, Street dance – перше місце. Усі групи працювали на максимум, і завдяки цьому ми отримали головний приз – ГРАН-ПРІ як найкращий колектив фестивалю. Дякую дітям за старанність, батькам за підтримку, а всій команді – за згуртованість і віру у перемогу. Кожен танець – це історія, яку ми розповідаємо глядачам».Бажаємо ансамблю «ПЕРВОЦВІТ» і надалі яскравих виступів, нових творчих звершень і великих перемог. Нехай кожен танець дарує радість, надихає та приносить неймовірні емоції дітям і глядачам. Ваші успіхи доводять – талант і наполегливість завжди винагороджуються. Вперед до нових висот і ще яскравіших сценічних вражень!