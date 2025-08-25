«НЕЗЛАМНІ ДУХОМ» – КОНЦЕРТ, ЩО ОБ’ЄДНАВ СЕРЦЯ

Марія СМЕРЕКА

З перших хвилин у залі панувала особлива атмосфера – тепла, зворушлива і водночас сповнена сили. Глядачі та артисти стали єдиною родиною, об’єднаною спільною метою. Кожен виступ був наповнений емоціями, які йшли від серця: пісні звучали як слова підтримки, танці передавали незламність українського духу, а щирі оплески ставали знаком вдячності нашим воїнам.У концерті взяли участь: Софія Мазин та Артем Плотиця – Народний театр «Життя» (керівник Тетяна Вітка), Народний хор «Опілля» (керівник Михайло Болюбаш), вокальний гурт «ВКС» у складі Володимира Сивака та заслуженого діяча естрадного мистецтва Ігоря Войтовича, Народний ансамбль пісні і музики «Галицькі барви» (керівник Уляна Мартин), Народний ансамбль танцю «Первоцвіт» (керівники Юрій Сидорович та Уляна Стадник), солістка Яна Джерелейко, Народний вокальний ансамбль «Любисток» НД с. Ясенівці (керівник Леся Бойко), Олександр Михайлів, Народний вокальний ансамбль «Древо» (керівник Ольга Чепелюк), соліст Павло Онофрюк.У фойє Палацу культури діяв благодійний ярмарок, де всі охочі могли долучитися до доброї справи. Завдяки небайдужості громади під час заходу вдалося зібрати 13 328 гривень на підтримку українських військових. Це ще раз довело – навіть невеликий внесок кожного разом перетворюється на вагому допомогу.Концерт став прикладом того, як культура здатна об’єднувати людей, дарувати надію та підтримувати у непрості часи. Щирі посмішки, сльози зворушення та теплі слова після виступів підтвердили – такі зустрічі потрібні, адже вони нагадують про головне: ми разом, а значить – сильні.Щиро дякуємо кожному, хто долучився до організації та проведення заходу, підтримав добру справу, допоміг словом, ділом чи присутністю. Саме завдяки спільним зусиллям вдалося створити подію, наповнену єдністю, підтримкою та вірою у перемогу.Нехай єдність, яку ми відчули під час цього заходу, і надалі додає сил допомагати, підтримувати та вірити у Перемогу.