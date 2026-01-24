Новини Золочівщини
07:56, 24 лютого 2026
20
0

До Національного дня молитви

Gazeta
Фото: НУС
24 лютого в Україні відзначають Національний день молитви. Дату встановлено постановою Верховної Ради України 12 лютого 2025 року і приурочено до річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Це трагічний день, який нагадує про події 24 лютого 2022 року, коли розпочалася широкомасштабна військова агресія, що стала найбільшою війною в Європі з часів Другої світової війни. Було завдано масованих ракетних ударів, здійснено авіаційні атаки й розпочато наступ одразу в кількох напрямках.
Війна, розв’язана росією на українській землі, принесла масштабні руйнування й трагедії. Це не просто спроба захоплення територій, а удар по державності, ідентичності й майбутньому країни.
Попри біль і втрати, українське суспільство проявило єдність і стійкість, продемонструвавши силу духу, згуртованість та готовність захищати незалежність і цінності держави.
У цей день золочівська громада долучилась до спільної молитви за Україну, за наших Захисників і Захисниць, за мир і справедливість. Ми схиляємо голови у пам’ять про всіх, хто віддав своє життя за свободу та незалежність, і дякуємо тим, хто сьогодні боронить державу.
До Національного дня молитви
Національний день молитви – це про духовну єдність, віру та надію. Про спільну відповідальність за майбутнє. Про незламність українського народу.
Молімося за Україну. Пам’ятаймо. Єднаймося. Віримо в Перемогу.
Леся ГОРГОТА
Фото авторки
