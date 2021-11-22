Вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Їхній подвиг пробудив національну свідомість, об’єднав українців у прагненні жити у вільній, демократичній державі та став дороговказом для наступних поколінь. Саме завдяки їхній мужності й самопожертві Україна довела всьому світові свою готовність відстоювати власний вибір і право на гідне майбутнє.Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ми особливо гостро усвідомлюємо ціну свободи. Ідеали, за які стояли Герої Небесної Сотні, продовжують жити в серцях українських воїнів і кожного громадянина, який щодня працює задля Перемоги та зміцнення нашої держави.20 лютого на площі Незалежності у Золочеві відбулися пам’ятні заходи з нагоди Дня вшанування Героїв Небесної Сотні. Цей день нерозривно пов’язаний із подіями Революція Гідності та подвигом Небесної Сотні – людей, які віддали своє життя за свободу, гідність і європейське майбутнє України.Золочівська громада схилила голови у спільній молитві, вшанувавши світлу пам’ять полеглих Героїв.До пам’ятного заходу долучилися: народний театр «Життя» (керівник Тетяна Вітка; читали Артем Плотиця, Софія Мазин та Анна-Марія Гаврик); вокальний дует Надії та Марʼяни Квасниці (керівник Тетяна Козловська); військовий оркестр Навчального центру Національної гвардії України ім. Василя Вишиваного та соліст Володимир Українець (диригент – майор Максим Городюк).Пам’ять про Героїв Небесної Сотні назавжди залишиться в наших серцях.Вічна пам’ять та слава Героям!