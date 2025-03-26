Унікальна можливість для дев'ятикласників громади

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки



що Комісією з питань реалізації експериментального проєкту (при МОН) відібрано 68 закладів освіти, які рекомендовано до участі у проєкті за результатами другої і третьої хвилі. У цьому переліку є і Золочівський ліцей Золочівської міської ради. Всього до участі у експериментальному проекті буде залучено 150 ліцеїв по Україні.На реалізацію даного експериментального проекту державою виділено 1,2 млрд. гривень. На кожен із пілотних ліцеїв передбачається виділити 10+ млн. гривень на закупівлю обладнання та облаштування класів. Це дуже велика сума, яку може отримати громада для покращення освітнього середовища.На наступному етапі рекомендовані заклади освіти мають забезпечити збір згод батьків/законних представників учнів (учениць) нинішніх 9-х класів або потенційних учнів (учениць) 10-го класу наступного навчального року щодо продовження здобуття освіти у трирічній профільній школі у межах другого етапу Експериментального проєкту. Учні, батьки яких підпишуть такі згоди, навчатимуться в закладі освіти з 1 вересня 2026 року до червня 2029 року (10–12 класи, профільна середня освіта). Відповідно лише ті заклади, які отримають достатню для формування мінімум 2-х класів на паралелі кількість згод батьків, зможуть взяти участь у другому етапі Експериментального проєкту.Бути пілотним ліцеєм — це виклик, але й унікальна можливість. Разом із досвідом перших 30 ліцеїв, які розпочали пілотування у 2025 році, наш досвід стане основою для подальшого впровадження реформи у всій країні.Реформа старшої школи — це завершальний етап реформи НУШ. Нині триває активна робота над підготовкою змін у старшій школі, що розпочнуться в усій країні першого вересня 2027 року.Школа має давати учнівству якомога більше можливостей для вибору свого шляху. Як показало соціологічне дослідження, саме цього хоче учнівство в старших класах. Тому в старшокласників буде кілька можливостей вибору:Профіль навчання. Пропозиції профілів формують ліцеї, спираючись на власний кадровий потенціал, матеріально-технічну базу, запити учнівства, необхідні вміння та професії майбутнього тощо. Разом із профілем учнівство отримуватиме перелік предметів і курсів основного і поглибленого рівнів, які вивчатиме.Предмети / курси в межах профілю. Наступний крок — учнівство обиратиме предмети й курси в межах профілю, щоб ще більше зануритися у вивчення обраного профілю.Предмети / курси поза профілем. Кожен учень і учениця потребує всебічного розвитку, а тому вибирати предмети можна буде й поза профілем. Наприклад, учень математичного профілю зможе вибрати курси природничих наук, мистецтва, літератури тощо.Також лишаються обов'язкові предмети, які учні й учениці вивчатимуть на достатньому рівні для того, щоб стати освіченими та свідомими громадянами. Ці предмети пов'язані з вивченням української мови й літератури, історії України, громадянської освіти, англійської мови та математики, фізичної культури, природничих наук і «Захисту України».Навчання в старшій школі триватиме 3 роки. Це не нововведення, а норма, затверджена Законом України «Про освіту» у 2017 році, — з початком упровадження НУШ.Додається не 12, а 10 клас. Він є профільно-адаптаційним. У ньому в учнівства буде найбільше годин на обовʼязкові предмети / курси. Це можливість подивитися по-новому на звичні предмети, спробувати профільне навчання й за потреби змінити його, надолужити освітні втрати, спричинені пандемією та широкомасштабною війною. 11–12 класи передбачають зростання кількості годин на вивчення вибіркових дисциплін (з одночасним зменшенням кількості обовʼязкових) і більше заглиблення в обраний профіль.Щороку кількість годин на вибіркові предмети зростатиме, а на обовʼязкові — зменшуватиметься. Тобто програма 10 класу в усіх учнів і учениць лише незначно відрізнятиметься завдяки окремим профільним і вибірковим курсам. Проте в 12 класі лише одну третину годин буде присвячено обов'язковим для всіх предметам.Ось як змінюватиметься у відсотках кількість годин на обовʼязкові й вибіркові компоненти щороку:Ліцеї пілотуватимуть Державний стандарт профільної середньої освіти, а також новий підхід до організації освітнього процесу, і це більше, ніж просто зміна розкладу чи новий набір предметів. Тут ми говоримо про гнучкість і профілізацію навчання. Учні й учениці більше навчатимуться у групах за обраними профілем і предметами / курсами, рівнем підготовки тощо. Це означає, що в ліцеї з’являться профільні напрями, де одні предмети вивчатимуться поглиблено, а інші — за вибором, навіть поза межами профілю. Завдання пілотних шкіл — знайти найкращі способи організувати цей процес так, щоб учнівство могло вільно обирати предмети, здобувати всі необхідні знання, вміння, формувати цінності.Учні й учениці, які будуть випускатися у 2029 році з пілотних програм трирічної старшої профільної школи (академічних ліцеїв), матимуть можливість вступити на експериментальний трирічний бакалаврат. Це стане можливим завдяки продовженню навчання на спеціальності, що відповідає профілю. Випускники пілотних програм старшої профільної школи зможуть вступити на трирічний бакалаврат відповідного профілю (180 кредитів) у 2029 році, що дозволяє здобути перший (бакалаврський) рівень вищої освіти у 2032 році, не втрачаючи час, порівняно зі своїми однолітками, які не братимуть участь у пілотуванні.Це найголовніша перевага для усвідомленого вибору та глибокої підготовки, що гарантує вашій дитині якість:Усвідомлений вибір: Учень обирає профіль у 10 класі, поглиблено вивчає його 3 роки в ліцеї, а потім продовжує вивчати споріднену спеціальність на бакалавраті без необхідності починати навчання "з нуля".Сфокусовані знання: Університет не витрачає час на загальноосвітню підготовку, оскільки вона передбачена в шкільній програмі на рівні 10–12 класів.Тестування вибору: Це знімає ризик випадковості та кон'юнктурності під час вибору спеціальності й дає молодій людині можливість протестувати вибір профілю впродовж трьох років, перш ніж йти з ним у вищу освіту. Можливість змінити вибір також зберігається.Хоча для більшості учасників пілотування трирічної профільної старшої школи буде запропоновано трирічний бакалаврат, є особливі випадки:• Окремі регульовані професії: це стосується деяких складних спеціальностей, в яких вимагається певна тривалість підготовки для отримання права на професійну діяльність. Перелік таких спеціальностей зʼявиться пізніше.• Зміна профільності: Учень або учениця зберігають право здобувати вищу освіту за будь-якою спеціальністю незалежно від профілю в старшій школі, але тоді скоротити строк навчання в бакалавраті буде нереально.2029 рік – це рік, коли «випускатися» – завершувати здобуття повної загальної середньої освіти – будуть лише випускники пілотних ліцеїв. А отже, суттєво зменшиться кількість вступників у вищі навчальні заклади.І це дуже велика перевага для учнів пілотних ліцеїв.Отже, учні, які братимуть участь у пілотуванні, зможуть здобувати якісну освіту й планувати свій майбутній шлях вже в школі. При цьому отримають суттєву перевагу при вступі у вищі навчальні заклади.Директорка наголосила, що базова цінність вільного суспільства – це право вибору. Для усвідомленого вибору необхідно володіти інформацією. Для того, щоб донести цю інформацію до інших батьків дев’ятикласників громади, адміністрація ліцею планує провести ряд робочих зустрічей безпосередньо у навчальних закладах.На неї запрошуються усі бажаючі.Інформація, отримана від директорки, викликала жваве обговорення серед батьків.Часу на роздуми зовсім не багато. Очікуємо на рішення батьків.