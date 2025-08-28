Книга з ароматом кави – теплі зустрічі у громаді

Ірина ДОМАРЕЦЬКА

Захід «Книга з ароматом кави», який відбувся у бібліотеці села Білий Камінь до Дня дарування книги, об’єднав шанувальників читання, які мали нагоду поспілкуватися про літературу, поділитися улюбленими творами, подарувати книги та провести час у теплій атмосфері.Книга завжди є зустріччю з думкою, історією та людиною. А коли читання поєднується з ароматом кави, така зустріч набуває особливого змісту. Подаровані видання стають не лише поповненням бібліотечних полиць, а й символом довіри та відкритості між людьми.«Книга об’єднує людей, відкриває нові світи та надихає на добрі справи. Такі зустрічі допомагають не лише популяризувати читання, а й створюють особливу атмосферу щирості, спілкування та духовного збагачення. Ми раді, що традиція дарувати книги знаходить відгук у серцях наших читачів».У Народному домі та бібліотеці села Ушня також відбувся вечір відпочинку «Закохані кавомани», який зібрав поціновувачів ароматного напою та щирого спілкування. Захід пройшов у теплій, натхненній атмосфері й подарував учасникам нові враження та знання.Під час зустрічі присутні поринули у захопливий світ кави: дізналися цікаві факти про її походження, традиції споживання у різних країнах та почули незвичайні кавові історії. Гості переглянули викладку літератури «Теплі історії про каву» та мали можливість обрати книгу для читання.Особливою родзинкою вечора стало малювання кавою. Учасники малювали картини, наповнені теплом і творчістю. Лунали й проникливі вірші про каву, які додавали заходу затишку. Члени клубу за інтересами оформили виставку робіт «Кавова інсталяція», що стала яскравим підсумком творчої зустрічі.Такі культурні події ще раз доводять, що бібліотека й Народний дім залишаються простором живого спілкування, творчості та обміну думками. Вони об’єднують різні покоління, надихають на читання й нагадують про цінність простих теплих зустрічей у колі громади.