Добрі справи мають довгий відгомін

Під час різдвяних виступів вертепникам вдалося зібрати 21 350 гривень. Зібрані кошти передали на придбання 3D-принтера для виготовлення комплектуючих до дронів, що використовуються українськими Захисниками.«Щиро дякую нашим дітям, батькам і всім жителям, які долучилися до цієї доброї справи. Окрема подяка керівниці Народного дому Оксані Сторонянській – за її працю, ініціативність і вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Саме завдяки таким людям наші традиції живуть, а допомога військовим стає спільною справою всієї громади. Ми вкотре довели, що маленька громада може робити великі справи».Слова вдячності – усім, хто колядував, допомагав, підтримував і не залишився осторонь. Саме завдяки спільній праці, небайдужості та єдності село Ушня продовжує підтримувати наших воїнів.Разом – сильні. Разом – до Перемоги.