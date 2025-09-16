Новини Золочівщини
Добрі справи мають довгий відгомін
Хоча цикл різдвяних свят уже завершився, теплі емоції та добрі справи й досі об’єднують громаду села Ушня.
12 лютого учасники вертепу Народного дому села Ушня (керівниця – Оксана Сторонянська) отримали подяку від командира 55 окремого батальйону РХБ захисту 704 окремої бригади РХБ захисту Сил підтримки Збройних сил України за зібрані та передані кошти для військових.
Під час різдвяних виступів вертепникам вдалося зібрати 21 350 гривень. Зібрані кошти передали на придбання 3D-принтера для виготовлення комплектуючих до дронів, що використовуються українськими Захисниками.
Староста Михайло ГЕТЬМАНЧИК зазначив:
«Щиро дякую нашим дітям, батькам і всім жителям, які долучилися до цієї доброї справи. Окрема подяка керівниці Народного дому Оксані Сторонянській – за її працю, ініціативність і вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Саме завдяки таким людям наші традиції живуть, а допомога військовим стає спільною справою всієї громади. Ми вкотре довели, що маленька громада може робити великі справи».
Слова вдячності – усім, хто колядував, допомагав, підтримував і не залишився осторонь. Саме завдяки спільній праці, небайдужості та єдності село Ушня продовжує підтримувати наших воїнів.
Разом – сильні. Разом – до Перемоги.
