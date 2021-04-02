Підтримка ЗСУ, підвищення зарплат освітянам і капітальні інвестиції

Зокрема, члени комісії схвалили пропозиції щодо спрямування з міського бюджету 8300,0 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Також підтримано виділення 11150,0 тис. грн на підвищення на 40 відсотків посадових окладів та запровадження щомісячної доплати у розмірі 2600 грн за несприятливі умови праці педагогічним працівникам дитячих дошкільних установ, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, центру позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, дитячого будинку «Рідний дім» та Золочівської музичної школи.Окрім цього, комісія підтримала пропозицію щодо виділення додаткових коштів на завершення робіт із капітального ремонту даху Сасівського закладу загальної середньої освіти, а також на здійснення капітальних видатків КНП «Золочівська центральна районна лікарня».– Пріоритетом бюджету громади залишається підтримка Збройних Сил України, адже від цього залежить безпека держави та кожного громадянина. Водночас важливо забезпечити належні умови праці працівникам освітньої сфери, зокрема педагогам закладів дошкільної та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, дитячого будинку «Рідний дім» і музичної школи. Передбачені кошти також дадуть змогу завершити важливі інвестиційні проєкти, зокрема ремонт даху Сасівського закладу освіти та забезпечити необхідні капітальні видатки центральної районної лікарні. Це комплексні рішення, спрямовані на підтримку обороноздатності, соціальної стабільності та розвитку громади, –Остаточне рішення щодо зазначених питань буде ухвалено на сесії Золочівської міської ради.