Новини Золочівщини
Підтримка ЗСУ, підвищення зарплат освітянам і капітальні інвестиції
17 лютого 2026 року відбулося засідання постійної комісії з питань бюджету, збору податків, економічної політики, інвестицій, підприємництва, транспорту і зв’язку Золочівської міської ради. Під час роботи депутати розглянули низку важливих фінансових питань, що стосуються підтримки обороноздатності держави, соціальної сфери та розвитку громади.
Зокрема, члени комісії схвалили пропозиції щодо спрямування з міського бюджету 8300,0 тис. грн на підтримку Збройних Сил України. Також підтримано виділення 11150,0 тис. грн на підвищення на 40 відсотків посадових окладів та запровадження щомісячної доплати у розмірі 2600 грн за несприятливі умови праці педагогічним працівникам дитячих дошкільних установ, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, центру позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, дитячого будинку «Рідний дім» та Золочівської музичної школи.
Окрім цього, комісія підтримала пропозицію щодо виділення додаткових коштів на завершення робіт із капітального ремонту даху Сасівського закладу загальної середньої освіти, а також на здійснення капітальних видатків КНП «Золочівська центральна районна лікарня».
Як зазначила начальниця фінансового управління Галина МУДРА, запропоновані рішення сформовані з урахуванням першочергових потреб громади та спрямовані на забезпечення стабільного функціонування ключових галузей.
– Пріоритетом бюджету громади залишається підтримка Збройних Сил України, адже від цього залежить безпека держави та кожного громадянина. Водночас важливо забезпечити належні умови праці працівникам освітньої сфери, зокрема педагогам закладів дошкільної та позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсного центру, дитячого будинку «Рідний дім» і музичної школи. Передбачені кошти також дадуть змогу завершити важливі інвестиційні проєкти, зокрема ремонт даху Сасівського закладу освіти та забезпечити необхідні капітальні видатки центральної районної лікарні. Це комплексні рішення, спрямовані на підтримку обороноздатності, соціальної стабільності та розвитку громади, – наголосила Галина МУДРА.
Остаточне рішення щодо зазначених питань буде ухвалено на сесії Золочівської міської ради.
