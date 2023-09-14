Новини Золочівщини
12:51, 16 лютого 2026
233
0

Пам'яті Юліана Євгеновича Сухоставського

Gazeta
Фото: НУС
З глибоким сумом сповіщаємо, що сьогодні на 86-му році життя відійшов у вічність колишній головний метролог центральної лабораторії вимірювальної техніки Золочівського радіозаводу Юліан Євгенович Сухоставський.
Юліан Євгенович був висококваліфікованим фахівцем, принциповим і відповідальним керівником, людиною великої порядності та щирості. Його професіоналізм, відданість справі та багаторічна сумлінна праця залишили вагомий слід у розвитку підприємства та у серцях колег.
Ми пам’ятаємо його як мудрого наставника, який щедро ділився знаннями й досвідом, підтримував молодих спеціалістів і завжди знаходив добре слово для кожного. Світла пам’ять про Юліана Євгеновича назавжди залишиться з нами.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного. Розділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами. Нехай Господь дарує йому Царство Небесне, а вам - сили пережити цю тяжку втрату.
