«Освіта для життя»: у Золочівській громаді презентували нові підходи НУШ

Міністерство освіти і науки України в межах політики «Освіта для життя» розробило концептуальні засади освітніх галузей.Концепції освітніх галузей – основний інструмент реалізації політики «Освіта для життя». Ці документи визначають, як має вибудовуватися навчання з 1 до 12 класу в кожній галузі (мовно-літературній, математичній, природничій та інших). На основі концепцій оновлюють навчальні програми, змінюють підходи до створення підручників та програм підвищення кваліфікації для вчителів, модернізовують освітні простори.Цього навчального року 62 школи НУШ почали пілотувати нові програми й навчальні матеріали для 5 класів у трьох галузях – мистецькій, природничій та технологічній. Замість ізольованого вивчення окремих предметів діти працюють над проєктами, які поєднують знання з різних дисциплін. Учителі пілотних шкіл проходять спеціальне навчання та отримують постійну методичну підтримку.Золочівський ЗЗСО І-ІІ ступенів «Школа радості» Золочівської міської ради Золочівського району — один з пілотних закладів, де наразі пілотуються 3 галузі: мистецька, природнича, технологічна. Їх навчають за новими підходами, які поєднують міждисциплінарність, практичне спрямування та компетентнісний розвиток учнів.«Для нашої громади важливо, щоб учителі мали доступ до сучасних методик, могли вчитися, обмінюватися досвідом і впроваджувати те, що справді працює. Саме такі зустрічі допомагають побачити освіту ширше – як підготовку до реального життя, а не лише до уроків і оцінок», –Упродовж пілотного періоду МОН активно збирає зворотний зв’язок – від учнів, учителів, керівників шкіл – аби підготуватися до наступного етапу: масштабування результатів.