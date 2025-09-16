Про виклики, зміни і майбутнє ліцею: інтерв’ю з директоркою Золочівського ліцею Ольгою Климук

Розмовляла

Вікторія ТОКАР

– Так, справді, реформа передбачає, що у навчальному закладі має бути створений сучасний освітній простір – безпечне, інклюзивне та функціональне середовище, що базується на принципах НУШ. Він має передбачати гнучке планування, модернізовані меблі, сучасні технології, енергоефективність та зони для творчості. Обов’язковою вимогою є наявність облаштованого укриття. Увага звертається на використання сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, інтерактивних дошок, Wi-Fi, мультимедійного обладнання тощо. Це не просто оновлений ремонт, а зміна філософії навчання, де середовище мотивує, розвиває творчий потенціал та забезпечує емоційний комфорт.Перші кроки ми вже зробили. Влітку в укритті ліцею за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт цокольного поверху, де облаштовано два укриття – протирадіаційне та звичайне. Також облаштовано новими меблями та сучасним обладнанням кабінети для уроків з предмету «Захист України», які у цьому навчальному році проводяться в створеному на базі ліцею Осередку (для усіх старшокласників громади) за новою модельною програмою, рекомендованою МОН. Крім того, за кошти державного бюджету закуплено меблі та обладнання для кабінету фізики та STEM-простору. У переліку обладнання є мультимедійні дошки, фото-, відеостудія, 3-D принтери та сканери та багато іншого. Все це створює нові можливості для навчання наших дітей.– Так, наші два укриття вміщають усіх учнів ліцею + класи інших закладів, які проходять навчання в осередку «Захист України».– Справді, багато років у ліцеї працювала рейтингова система оцінювання. Ліцеїсти, які отримували найвищі бали, мали ряд пільг, зокрема звільнялись від оплати за додаткові освітні послуги, які надавались у ліцеї. У цьому навчальному році ми припинили надання додаткових освітніх послуг. Це пов’язано із викликами воєнного стану, а також із перехідним періодом реформування старшої школи. Адже Ви знаєте, що Золочівський ліцей входить до планової мережі профільних ліцеїв Львівської області, затвердженої Рішенням Львівської обласної ради № 635 від 19.12.2024 р. Нам довелось відмовитись від набору учнів у восьмі класи. На наступний навчальний рік ми проводитимемо набір лише у десяті класи. Тому наразі рейтингове оцінювання ми проводимо, але лише для внутрішнього користування – це допомагає вчителям коригувати освітній процес.– Звичайно, ми працювали над концепцією нашого академічного ліцею. Навіть презентували іх перед комісією з питань культури, освіти, охорони здоров’я, молоді та спорту, соціального захисту населення, національного відродження, молодіжної політики, туризму, партнерства громад. При визначенні профілів ми керувались стратегією розвитку Золочівської громади. Адже ліцей повинен стати затребуваною і корисною частинкою громади. У стратегії сформоване таке бачення Золочівської ТГ: «Золочівська громада – туристична перлина України, територія розвинутої сільськогосподарської кооперації, переробної та інноваційної промисловості, екологічно чистої енергетики, яка забезпечує своїм мешканцям здорове, комфортне проживання і надання якісних послуг». Визначення місії, бачення розвитку громади робить пріоритетними два основних профільних напрями освітньої програми академічного ліцею: суспільно-гуманітарний та природничо-математичний. Далі ми виписали професії, які будуть цінуватись на ринку праці у громаді. Це дало можливість нам сформувати конкретні профілі у межах визначених основних напрямів:– Зрозуміло, що це не остаточний варіант – це варіант для обговорення та роздумів. Крім того, ми очікуємо на рекомендації за результатами пілотування профільної школи (яке проходять 30 пілотних ліцеїв у цьому навчальному році), підбираємо кадри, вивчаємо нові навчальні програми тощо. Але це – початок. Вважаю, що це логічний і обґрунтований варіант, який дає нам досить різноманітний і широкий вибір профілів. Ми готові презентувати нашу концепцію усім зацікавленим.– Так, справді, наше приміщення не досить велике, нам дуже бракує спортивного залу, їдальня потребує капітального ремонту. Проте, територія ліцею досить велика – є де «розігнатись». Частину території займає спортивний майданчик, де проводимо уроки фізкультури при сприятливій погоді. У зимовий період для проведення уроків фізичної культури використовуємо спортивну школу. Але нещодавно там розпочали капітальний ремонт даху. І це для нас проблема. Виручають шахи, шашки, настільний теніс, які офіційно є видами спорту та входять у навчальну програму предмету. Маємо оптимістичні плани, про які ще рано говорити, але які вирішать усі наші проблеми із приміщенням.– Ні. Це більш грандіозні плани, ініційовані засновником.У такому випадку щиро бажаємо Вам, щоб плани здійснились!Ліцей – хороший навчальний заклад, який має свої традиції, особливу атмосферу, значні досягнення і професійний та кваліфікований кадровий склад. Вірю, що у вас все вийде!