«Снігохід-2026»: шлях витривалості, братерства і служіння Україні
У Золочівській громаді, серед засніжених і водночас мальовничих Вороняцьких схилів, цими днями пройшов традиційний пластовий захід «Снігохід-2026». Майже 600 пластунів з усієї України зібралися тут, аби пройти складний маршрут, перевірити себе на витривалість і вкотре відчути силу спільної справи.
Упродовж дня учасники крокували визначеним маршрутом, відмічали контрольні точки, виконували завдання, орієнтувались на місцевості та збирали бали. Але «Снігохід» – це значно більше, ніж змагання. Тут важливі уважність і взаємопідтримка, вміння працювати в команді та не залишати нікого позаду. Кожен крок і кожне завдання – маленьке випробування, яке легше долати, коли поруч друзі, готові допомогти і підбадьорити.
Цьогорічний «Снігохід-2026» присвячений українським захисникам. Саме ця думка надає заходу особливого сенсу й сили: пластуни йдуть маршрутом не лише заради власного результату, а з вдячністю і повагою до тих, хто сьогодні боронить Україну.
Мотиваційним гаслом заходу стали слова Олени Теліги:
«Не раз кажу: змагайся і шукай! Вдивляйся в очі пристрастей і зречень!»
Ці рядки органічно перегукуються з пластовою ідеєю постійного самовдосконалення, пошуку правди та готовності брати на себе відповідальність.
Перед стартом усіх учасників благословив отець Михайло СМОЛІНСЬКИЙ, закликавши не боятися труднощів і триматися разом:
«Будуйте рідну хату, змагайтеся, не лякайтеся викликів і підтримуйте один одного. Тримайтесь свого – того, що робить вас сильними».
Зі словами підтримки до пластунів звернувся заступник міського голови Ярослав ОКРЕПКИЙ. Він побажав учасникам успішного проходження маршруту, міцного здоров’я та сили духу, наголосивши на важливості таких заходів для громади й держави.
«Пласт виховує здорових, активних і відповідальних людей. А саме такі люди є основою сильної громади і сильної нації. Тут ви вчитеся довіряти одне одному, працювати в команді та не здаватися – ці навички знадобляться вам упродовж усього життя», – зазначив Ярослав Окрепкий.
Щиро привітав учасників і староста села Вороняки Богдан КМИЦЬ:
«Мені дуже приємно вітати на нашій території, у нашому селі, таку велику кількість пластунів з усієї України. Бажаю вам легкої дороги, витривалості, взаємопідтримки та добрих вражень від Вороняк. Нехай цей Снігохід стане для кожного з вас ще одним кроком до зростання і сили», – сказав він.
Також із вітальними словами до учасників звернулися представник відділу з питань освіти, молоді і спорту Петро Черниш, директорка Вороняцького ЗЗСО І–ІІІ ступенів Романа Коротошин, керівниця Національного природного парку «Північне Поділля» Мирослава Єргуньова.
Пластуни йдуть різними командами, але дух у всіх один. Хтось уважно працює з картою, хтось перевіряє виконання завдань, хтось підказує, де краще пройти, а хтось просто знаходить потрібні слова, коли стає важко. Саме в таких моментах народжується справжнє братерство, довіра і взаємна відповідальність.
Золочів’янка пластунка-розвідувачка Юстина Кушнір отримала найвище відзначення Уладу пластунів юнаків – за добру пластову поставу та успішне завершення третьої проби «Скобиного лету». Вона здобула право носити відзнаку пластового ступеня «Вірлиця» – символ наполегливої праці, внутрішньої дисципліни та вірності пластовим цінностям.
«Снігохід-2026» – це про спільну справу, команду і маленькі перемоги кожного кроку. Тут формується характер, загартовується витривалість, зростає довіра і міцніє пластовий дух – той, що вчить служити Україні й людям не словами, а щоденними вчинками.
Пластуни йдуть різними командами, але дух у всіх один. Хтось уважно працює з картою, хтось перевіряє виконання завдань, хтось підказує, де краще пройти, а хтось просто знаходить потрібні слова, коли стає важко. Саме в таких моментах народжується справжнє братерство, довіра і взаємна відповідальність.
Золочів’янка пластунка-розвідувачка Юстина Кушнір отримала найвище відзначення Уладу пластунів юнаків – за добру пластову поставу та успішне завершення третьої проби «Скобиного лету». Вона здобула право носити відзнаку пластового ступеня «Вірлиця» – символ наполегливої праці, внутрішньої дисципліни та вірності пластовим цінностям.
«Снігохід-2026» – це про спільну справу, команду і маленькі перемоги кожного кроку. Тут формується характер, загартовується витривалість, зростає довіра і міцніє пластовий дух – той, що вчить служити Україні й людям не словами, а щоденними вчинками.
Леся ГОРГОТА
Фото аторки
Фото аторки
