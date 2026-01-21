«Снігохід-2026»: шлях витривалості, братерства і служіння Україні

Леся ГОРГОТА

Упродовж дня учасники крокували визначеним маршрутом, відмічали контрольні точки, виконували завдання, орієнтувались на місцевості та збирали бали. Але «Снігохід» – це значно більше, ніж змагання. Тут важливі уважність і взаємопідтримка, вміння працювати в команді та не залишати нікого позаду. Кожен крок і кожне завдання – маленьке випробування, яке легше долати, коли поруч друзі, готові допомогти і підбадьорити.Цьогорічний «Снігохід-2026» присвячений українським захисникам. Саме ця думка надає заходу особливого сенсу й сили: пластуни йдуть маршрутом не лише заради власного результату, а з вдячністю і повагою до тих, хто сьогодні боронить Україну.Мотиваційним гаслом заходу стали слова Олени Теліги:«Не раз кажу: змагайся і шукай! Вдивляйся в очі пристрастей і зречень!»Ці рядки органічно перегукуються з пластовою ідеєю постійного самовдосконалення, пошуку правди та готовності брати на себе відповідальність.«Будуйте рідну хату, змагайтеся, не лякайтеся викликів і підтримуйте один одного. Тримайтесь свого – того, що робить вас сильними».«Пласт виховує здорових, активних і відповідальних людей. А саме такі люди є основою сильної громади і сильної нації. Тут ви вчитеся довіряти одне одному, працювати в команді та не здаватися – ці навички знадобляться вам упродовж усього життя», – зазначив Ярослав Окрепкий.«Мені дуже приємно вітати на нашій території, у нашому селі, таку велику кількість пластунів з усієї України. Бажаю вам легкої дороги, витривалості, взаємопідтримки та добрих вражень від Вороняк. Нехай цей Снігохід стане для кожного з вас ще одним кроком до зростання і сили», – сказав він.Також із вітальними словами до учасників звернулися представник відділу з питань освіти, молоді і спорту Петро Черниш, директорка Вороняцького ЗЗСО І–ІІІ ступенів Романа Коротошин, керівниця Національного природного парку «Північне Поділля» Мирослава Єргуньова.Пластуни йдуть різними командами, але дух у всіх один. Хтось уважно працює з картою, хтось перевіряє виконання завдань, хтось підказує, де краще пройти, а хтось просто знаходить потрібні слова, коли стає важко. Саме в таких моментах народжується справжнє братерство, довіра і взаємна відповідальність.Золочів’янка пластунка-розвідувачка Юстина Кушнір отримала найвище відзначення Уладу пластунів юнаків – за добру пластову поставу та успішне завершення третьої проби «Скобиного лету». Вона здобула право носити відзнаку пластового ступеня «Вірлиця» – символ наполегливої праці, внутрішньої дисципліни та вірності пластовим цінностям.«Снігохід-2026» – це про спільну справу, команду і маленькі перемоги кожного кроку. Тут формується характер, загартовується витривалість, зростає довіра і міцніє пластовий дух – той, що вчить служити Україні й людям не словами, а щоденними вчинками.