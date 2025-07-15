Аварія у Білому Камені: через морози обвалилася водонапірна вежа, тривають відновлювальні роботи

На місці події працюють працівники МКП «Золочівводоканал», які ліквідовують наслідки аварії та вживають необхідних заходів для відновлення водопостачання.«Морози спричинили аварійну ситуацію, яку, на жаль, не вдалося уникнути. Водонапірна вежа не витримала навантаження та обвалилася. Наразі фахівці МКП «Золочівводоканал» працюють на місці, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки та забезпечити відновлення водопостачання. Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей».