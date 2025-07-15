Новини Золочівщини
13:12, 02 лютого 2026
Аварія у Білому Камені: через морози обвалилася водонапірна вежа, тривають відновлювальні роботи

Аварія у Білому Камені: через морози обвалилася водонапірна вежа, тривають відновлювальні роботи
Gazeta
Фото: НУС
Унаслідок сильних морозів у селі Білий Камінь впала водонапірна вежа. Від цієї вежі здійснювалося водопостачання багатоквартирних будинків та об’єктів соціальної інфраструктури.
На місці події працюють працівники МКП «Золочівводоканал», які ліквідовують наслідки аварії та вживають необхідних заходів для відновлення водопостачання.
Перший заступник міського голови Богдан Рибаха прокоментував ситуацію:
«Морози спричинили аварійну ситуацію, яку, на жаль, не вдалося уникнути. Водонапірна вежа не витримала навантаження та обвалилася. Наразі фахівці МКП «Золочівводоканал» працюють на місці, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки та забезпечити відновлення водопостачання. Просимо мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей».
