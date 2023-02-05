Новини Золочівщини
14:05, 30 січня 2026
91
0

На Львівщині прогнозується різке зниження температури повітря

Gazeta
Фото: НУС
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі та підвищенням атмосферного тиску, на Львівщині прогнозується різке зниження температури повітря.

🌡 Прогноз погоди

Вночі 31 січня: 8–13° морозу

1–3 лютого:

вночі 15–21° морозу, місцями до 23–25°

вдень 5–11° морозу

4–5 лютого: очікується поступове послаблення морозів

На дорогах прогнозується ожеледиця.

⚠️ Рекомендації для населення у період сильних морозів
🧣 Як уберегтися від переохолодження

Обмежте тривале перебування на відкритому повітрі, особливо в нічний та ранковий час.

Одягайтеся багатошарово, не забувайте про головні убори, рукавиці, тепле взуття.

Уникайте вживання алкоголю — він підвищує ризик переохолодження.

🏠 Безпека в оселях

Перевірте справність опалювальних приладів, димоходів та вентиляції.

Не використовуйте несправні або саморобні обігрівачі.

Не залишайте ввімкнені електро- чи газові прилади без нагляду.

🚗 Для водіїв і пішоходів

Будьте особливо уважними на дорогах через ожеледицю.

Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції.

Пішоходам рекомендується використовувати взуття з неслизькою підошвою.

🤝 Турбота про вразливі категорії

Подбайте про літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги.

За можливості допоможіть людям без постійного місця проживання знайти теплий прихисток.

Не залишайте дітей без нагляду на холоді.
Інформація
