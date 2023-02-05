За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі та підвищенням атмосферного тиску, на Львівщині прогнозується різке зниження температури повітря.🌡 Прогноз погодиВночі 31 січня: 8–13° морозу1–3 лютого:вночі 15–21° морозу, місцями до 23–25°вдень 5–11° морозу4–5 лютого: очікується поступове послаблення морозівНа дорогах прогнозується ожеледиця.⚠️ Рекомендації для населення у період сильних морозів🧣 Як уберегтися від переохолодженняОбмежте тривале перебування на відкритому повітрі, особливо в нічний та ранковий час.Одягайтеся багатошарово, не забувайте про головні убори, рукавиці, тепле взуття.Уникайте вживання алкоголю — він підвищує ризик переохолодження.🏠 Безпека в оселяхПеревірте справність опалювальних приладів, димоходів та вентиляції.Не використовуйте несправні або саморобні обігрівачі.Не залишайте ввімкнені електро- чи газові прилади без нагляду.🚗 Для водіїв і пішоходівБудьте особливо уважними на дорогах через ожеледицю.Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції.Пішоходам рекомендується використовувати взуття з неслизькою підошвою.🤝 Турбота про вразливі категоріїПодбайте про літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги.За можливості допоможіть людям без постійного місця проживання знайти теплий прихисток.Не залишайте дітей без нагляду на холоді.