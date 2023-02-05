Новини Золочівщини
На Львівщині прогнозується різке зниження температури повітря
За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку з вторгненням холодного арктичного повітря з півночі та підвищенням атмосферного тиску, на Львівщині прогнозується різке зниження температури повітря.
🌡 Прогноз погоди
Вночі 31 січня: 8–13° морозу
1–3 лютого:
вночі 15–21° морозу, місцями до 23–25°
вдень 5–11° морозу
4–5 лютого: очікується поступове послаблення морозів
На дорогах прогнозується ожеледиця.
⚠️ Рекомендації для населення у період сильних морозів
🧣 Як уберегтися від переохолодження
Обмежте тривале перебування на відкритому повітрі, особливо в нічний та ранковий час.
Одягайтеся багатошарово, не забувайте про головні убори, рукавиці, тепле взуття.
Уникайте вживання алкоголю — він підвищує ризик переохолодження.
🏠 Безпека в оселях
Перевірте справність опалювальних приладів, димоходів та вентиляції.
Не використовуйте несправні або саморобні обігрівачі.
Не залишайте ввімкнені електро- чи газові прилади без нагляду.
🚗 Для водіїв і пішоходів
Будьте особливо уважними на дорогах через ожеледицю.
Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції.
Пішоходам рекомендується використовувати взуття з неслизькою підошвою.
🤝 Турбота про вразливі категорії
Подбайте про літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги.
За можливості допоможіть людям без постійного місця проживання знайти теплий прихисток.
Не залишайте дітей без нагляду на холоді.
