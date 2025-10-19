Новини Золочівщини
13:55, 30 січня 2026
116
0

Відзнака для захисника із Золочівської громади

Відзнака для захисника із Золочівської громади
Gazeta
Фото: НУС
Жителя села Опаки Золочівського району Андрія Миколайовича Чумака нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».
Андрій став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення – з 28 лютого 2022 року. Нині він проходить службу у складі 43 окремої бригади імені гетьмана Тараса Трясила.
Ця нагорода – визнання мужності, відваги та самовідданої служби у захисті держави. Щиро дякуємо Андрію за стійкість, за відданість Україні, за кожен день і ніч на захисті нашого спокою.
Відзнака для захисника із Золочівської громади

 


Галина Дмитрів, староста села Опаки:
«Для нашої громади велика честь мати такого Захисника. Андрій – приклад сили духу, мужності та справжнього патріотизму. Щиро дякую йому за службу Україні та самовідданий захист нашого спокою. Бажаю якнайшвидшого повернення додому живим і здоровим. Уся громада підтримує та чекає».
Бажаємо Андрію міцного здоров’я, Божої опіки та швидкої Перемоги.
Дякуємо за захист України!
Слава Україні! Героям слава!

Марія СМЕРЕКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочівській громаді зустріли Захисника Назара Бабича
У Золочівській громаді зустріли Захисника Назара Бабича
19.10.25, Новини Золочівщини
Золочівська громада пишається: Петро Василів із села Колтів отримав держав ...
Золочівська громада пишається: Петро Василів із села Колтів отримав держав ...
15.08.25, Новини Золочівщини
«Він вистояв. Він повернувся». До рідної Золочівщини з полону повертається ...
«Він вистояв. Він повернувся». До рідної Золочівщини з полону повертається ...
24.07.25, Новини Золочівщини
Зустрічали свого героя
Зустрічали свого героя
24.01.15, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.