Новини Золочівщини
Відзнака для захисника із Золочівської громади
Жителя села Опаки Золочівського району Андрія Миколайовича Чумака нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».
Андрій став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення – з 28 лютого 2022 року. Нині він проходить службу у складі 43 окремої бригади імені гетьмана Тараса Трясила.
Ця нагорода – визнання мужності, відваги та самовідданої служби у захисті держави. Щиро дякуємо Андрію за стійкість, за відданість Україні, за кожен день і ніч на захисті нашого спокою.
Галина Дмитрів, староста села Опаки:
«Для нашої громади велика честь мати такого Захисника. Андрій – приклад сили духу, мужності та справжнього патріотизму. Щиро дякую йому за службу Україні та самовідданий захист нашого спокою. Бажаю якнайшвидшого повернення додому живим і здоровим. Уся громада підтримує та чекає».
Бажаємо Андрію міцного здоров’я, Божої опіки та швидкої Перемоги.
Дякуємо за захист України!
Слава Україні! Героям слава!
Марія СМЕРЕКА
