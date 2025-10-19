Відзнака для захисника із Золочівської громади

Марія СМЕРЕКА

«Для нашої громади велика честь мати такого Захисника. Андрій – приклад сили духу, мужності та справжнього патріотизму. Щиро дякую йому за службу Україні та самовідданий захист нашого спокою. Бажаю якнайшвидшого повернення додому живим і здоровим. Уся громада підтримує та чекає».Бажаємо Андрію міцного здоров’я, Божої опіки та швидкої Перемоги.Дякуємо за захист України!Слава Україні! Героям слава!