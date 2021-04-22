Медичні заклади Львівщини підбили результати роботи з тестування на ВІЛ

Ще у жовтні 2025 року команда REACH 95 разом із регіональними координаторами здійснила масштабний моніторинговий візит до проєктних закладів Львівщини. Його метою була не лише оцінка показників, а й менторська та фахова підтримка медичних команд. Очікуваним результатом стало підвищення охоплення тестуванням на ВІЛ та покращення виявлення ВІЛ-інфекції, зокрема на рівні закладів первинної та вторинної медичної допомоги.За підсумками двох місяців роботи 8 медичних закладів області отримали відзнаки за досягнуті результати.За суттєве підвищення охоплення послугами з тестування на ВІЛ відзначено:КНП «Трускавецький ЦПМСД»;КНП «Золочівський ЦПМСД» Золочівської міської ради Золочівського району;КНП «Турківська центральна міська лікарня» Турківської міської ради Самбірського району.За підвищення показників виявлення ВІЛ-позитивних випадків:Відокремлений підрозділ «Лікарня інтенсивного лікування» КНП Стрийської міської ради «ТМО «Стрийська міська об’єднана лікарня»»;КНП «Центральна міська лікарня Шептицької міської ради»;КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради;КНП Самбірської міської ради «Самбірська центральна лікарня».За ініціативність у наданні послуг з ВІЛ та створення кабінету інтегрованих послуг на первинному рівні:КНП «Новояворівський ЦПМСД» Новояворівської міської радиДля підтримки подальшої роботи в напрямку подолання ВІЛ відзначені заклади отримають матеріально-технічну допомогу від проєкту REACH 95 на загальну суму 325 000 гривень.«Для нас участь у проєкті REACH 95 – це не лише показники, а передусім можливість покращити доступність тестування для людей. Ми бачимо, що коли послуга поруч, коли з пацієнтом говорять просто і без упереджень, зростає довіра й готовність обстежуватися. Це важливо для раннього виявлення ВІЛ і вчасного лікування. Дякую команді центру за відповідальну роботу та партнерам – за підтримку і професійний супровід».Команда проєкту REACH 95 подякувала медичним закладам за активність і досягнуті результати, водночас наголосивши: потенціал для покращення є завжди. Організатори висловили сподівання, що приклад колег стане мотивацією і для інших проєктних закладів регіону – щоб показники охоплення тестуванням і виявлення ВІЛ зростали й надалі.