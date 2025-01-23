Символ єдності, що веде до Перемоги

Марія СМЕРЕКА

Фото авторки

Передумовами цієї події стали століття боротьби за власну державність, культурну і національну самобутність. У складних умовах після Першої світової війни українці зробили рішучий крок до соборності, об’єднавши східні та західні землі. Хоча тоді молода держава не змогла втримати незалежність через зовнішню агресію та внутрішні виклики, сама ідея соборності стала духовним дороговказом для наступних поколінь.Сьогодні, через 107 років після історичного об’єднання, значення Дня Соборності набуває особливої глибини. У час повномасштабної війни соборність – це не лише сторінка з підручника історії, а щоденна реальність і свідомий вибір кожного українця: бути разом, підтримувати одне одного, зберігати єдність попри біль, втрати й випробування.Цього дня на площі Незалежності громада зібралася для спільної молитви за Україну, за наших Захисників і Захисниць, які зі зброєю в руках боронять державу, та за Героїв, що віддали життя за свободу й цілісність країни. Запалені лампадки, квіти біля стели пам’яті, хвилини мовчання та тиша, наповнена глибоким змістом, стали проявом спільної шани та вдячності.Символом заходу став розгорнутий синьо-жовтий прапор – уособлення незламності українського народу, любові до рідної землі та віри в перемогу. Він нагадує про дім, який захищають, про землю, яку не віддадуть, і про народ, який неможливо зламати.Соборність – це не лише територіальна цілісність. Це єдність сердець від сходу до заходу, від півночі до півдня. Це сила взаємної підтримки, відповідальність за спільне майбутнє та переконання, що лише разом ми здатні подолати найважчі випробування.Нехай День Соборності України стане нагадуванням про нашу спільну історію, про ціну свободи та про силу єдності. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми збережемо соборну Україну для прийдешніх поколінь.Слава Україні!Героям слава!