Коли коляда звучить від серця

Марія СМЕРЕКА

Святковий концерт став подорожжю у світ нашої культурної спадщини, де кожен номер був живою історією, переданою через дитячі голоси, щирі емоції та відкриті серця. Коляди звучали автентично та проникливо, наповнюючи зал відчуттям єдності, спокою та надії. Юні учасники ансамблю співали з натхненням і любов’ю до української пісні, демонструючи глибоку повагу до традицій, які передаються з покоління в покоління.Цей святковий концерт став яскравим прикладом того, як через дитячу творчість народжується жива любов до рідної культури. Саме в таких митях формується духовний зв’язок поколінь, коли пісня об’єднує родини, громаду й усю націю, даруючи відчуття опори, надії та внутрішньої сили.Особлива подяка – дітям народного ансамблю «Древо» за їхню старанність, відкритість, наполегливу працю та щиру любов до української пісні. Окремі слова вдячності й шани адресуємо керівниці колективу Олі Чепелюк – за невтомну працю, відданість своїй справі, збереження й популяризацію національних традицій, а також за вміння надихати дітей і відкривати їхні таланти.Щиро вітаємо народний ансамбль «Древо» з 25-річним ювілеєм! Бажаємо колективу подальшого творчого зростання, невичерпного натхнення, нових яскравих виступів і ще багатьох років щирої пісні, яка живе в серцях та єднає покоління.