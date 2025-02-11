Новини Золочівщини
12:10, 21 січня 2026
129
0

Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва
Gazeta
Фото: НУС
11 січня 2026 року в актовій залі Золочівського ЗЗСО № 2 відбулося різдвяне дійство. Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва. Запросивши батьків, родичів та близьких друзів, колядували, вертепували, ярмаркували.
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

У місті Золочів вперше відбулась «Благодійна Станична Різдвяна свічечка». Захід, що має стару пластову традицію, започатковану пластунами в діаспорі після Другої світової війни у 1950-х, коли багато українців були далеко від Батьківщини, яка символізує духовне єднання всіх пластунів і українців у світі під час Різдва.
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

На святі станичним Михайлом Гарматюком та представниками пластових уладів (новацтво, юнацтво, старшопластуни та сеньйори) було запалено три свічки – за загиблих за Україну, за українців в Україні та діаспорі, і за пластову родину. Від світла цих свічок пластуни запалюють власні, переносячи цей вогонь у домівки, як символ пам’яті, надії, любові та підтримки.
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

Разом з тим програма заходу була досить насичена – спершу відбулись церемоніали де пов’язали хустку Пласт прияту Галині Третяк, за постійну допомогу та підтримку Пласт Золочів. Новаки складали Заяви вступу. Пластуну Яремі Цимбалісту пов’язали старшопластунську хустку та перевели у старшопластунський улад. Але головною частиною заходу були виступи виховних частин а також усіх бажаючих. Кожна колядка, що звучала зі сцени знаходила відлуння в залі. Усі від малого до старого колядували, щедрували, вінчували та сіяли. А найкраще виконання та найкращу зірку, було обрано голосуванням глядачів і нагороджено смаколиками.
Ще варто згадати про благодійний ярмарок, що самі ж пластуни організували для збору коштів. Цього разу збирали кошти для 13-ти річного Артема Новосада, жителя смт. Красне та пластуна, що таборував з нашими пластунами цього літа, якому потрібна операція на хребті. А також для ремонту автомобіля для 103 бригади ТРО, що знаходяться на Сумщині. За допомогою ярмарку було зібрано 16210 грн., що поділили порівну.
Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

Такі святкування об’єднують різні покоління пластунів а також усіх близьких та друзів станиці, створюючи атмосферу єдності та взаємопідтримки. Сподіваємося, що вогонь, запалений трьома пластовими свічками, залишиться в душі, кожного присутнього на святі та допоможе прожити таку складну зиму та непростий наступний 2026 рік.

Оксана КУШНІР
Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇ
