Пластуни Станиці Золочів творили магію Різдва

Оксана КУШНІР

Фото Ірини ДОМАРЕЦЬКОЇ

У місті Золочів вперше відбулась «Благодійна Станична Різдвяна свічечка». Захід, що має стару пластову традицію, започатковану пластунами в діаспорі після Другої світової війни у 1950-х, коли багато українців були далеко від Батьківщини, яка символізує духовне єднання всіх пластунів і українців у світі під час Різдва.На святі станичним Михайлом Гарматюком та представниками пластових уладів (новацтво, юнацтво, старшопластуни та сеньйори) було запалено три свічки – за загиблих за Україну, за українців в Україні та діаспорі, і за пластову родину. Від світла цих свічок пластуни запалюють власні, переносячи цей вогонь у домівки, як символ пам’яті, надії, любові та підтримки.Разом з тим програма заходу була досить насичена – спершу відбулись церемоніали де пов’язали хустку Пласт прияту Галині Третяк, за постійну допомогу та підтримку Пласт Золочів. Новаки складали Заяви вступу. Пластуну Яремі Цимбалісту пов’язали старшопластунську хустку та перевели у старшопластунський улад. Але головною частиною заходу були виступи виховних частин а також усіх бажаючих. Кожна колядка, що звучала зі сцени знаходила відлуння в залі. Усі від малого до старого колядували, щедрували, вінчували та сіяли. А найкраще виконання та найкращу зірку, було обрано голосуванням глядачів і нагороджено смаколиками.Ще варто згадати про благодійний ярмарок, що самі ж пластуни організували для збору коштів. Цього разу збирали кошти для 13-ти річного Артема Новосада, жителя смт. Красне та пластуна, що таборував з нашими пластунами цього літа, якому потрібна операція на хребті. А також для ремонту автомобіля для 103 бригади ТРО, що знаходяться на Сумщині. За допомогою ярмарку було зібрано 16210 грн., що поділили порівну.Такі святкування об’єднують різні покоління пластунів а також усіх близьких та друзів станиці, створюючи атмосферу єдності та взаємопідтримки. Сподіваємося, що вогонь, запалений трьома пластовими свічками, залишиться в душі, кожного присутнього на святі та допоможе прожити таку складну зиму та непростий наступний 2026 рік.