АВТОСЕРВІС У ЗОЛОЧЕВІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!

Шукаємо фахівців, які люблять свою справу та прагнуть стабільної роботи в дружньому колективі.

Запрошуємо на вакансії:



🚗 Автомеханік

🔩 Моторист

💻 Спеціаліст з комп’ютерної діагностики

🎯 Фахівець із геометрії коліс (розвал/сходження)



Ми пропонуємо комфортні умови праці, сучасне обладнання та гідну оплату.

Якщо хочеш працювати в надійному автосервісі — приєднуйся!



📍 Адреса: м. Золочів, вул. Львівська, 50

📞 Телефон: тел. 0672772929, 0673080308.



Чекаємо саме на тебе! 🚘✨