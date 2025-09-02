Новини Золочівщини
АВТОСЕРВІС У ЗОЛОЧЕВІ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ!
Шукаємо фахівців, які люблять свою справу та прагнуть стабільної роботи в дружньому колективі.
Запрошуємо на вакансії:
🚗 Автомеханік
🔩 Моторист
💻 Спеціаліст з комп’ютерної діагностики
🎯 Фахівець із геометрії коліс (розвал/сходження)
Ми пропонуємо комфортні умови праці, сучасне обладнання та гідну оплату.
Якщо хочеш працювати в надійному автосервісі — приєднуйся!
📍 Адреса: м. Золочів, вул. Львівська, 50
📞 Телефон: тел. 0672772929, 0673080308.
Чекаємо саме на тебе! 🚘✨
