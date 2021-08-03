Відремонтували частину дороги Красне – Чемеринці у Великій Вільшаниці

Відремонтували частину автомобільної дороги Красне – Чемеринці, оновивши у Великій Вільшаниці ділянку протяжністю близько 680 метрів. Цей напрямок є важливим транспортним маршрутом для регіону, адже поєднує місцеві населені пункти з дорогою міжнародного значення М-09 Тернопіль – (Львів – Рава-Руська). Протягом тижня підрядна організація виконала комплекс робіт окремими картами, зокрема здійснила розпушування старого зруйнованого покриття, влаштувала основу зі щебенево-піщаної суміші та уклала вирівнювальний шар асфальтобетону.

«Оновлена ділянка – ще один крок до безпечного та якісного дорожнього сполучення у громаді. Саме завдяки спільним зусиллям та співфінансуванню з двох бюджетів – обласного та бюджету громад – у цей непростий час вдається продовжувати відбудовувати та підтримувати інфраструктуру Львівщини», – зазначає директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОДА Орест Шуліковський.

Ремонтні роботи виконало ТзОВ «Шляховик-Т» у межах експлуатаційного утримання за кошти обласного бюджету та бюджету Золочівської міської ради. Паралельно у Великій Вільшаниці триває ремонт дороги, що проходить через село. Попри складні умови воєнного часу та відсутність фінансування з обласного бюджету, роботи здійснюються коштом міського бюджету.

Міський голова Ігор Гриньків підкреслив важливість продовження ремонту:

«Зважаючи на те, що коштів на ці потреби в обласному бюджеті немає, що немає цьогоріч коштів дорожнього фонду, ремонтуємо коштом міського бюджету. Хоча сама дорога належить до доріг, які обслуговуються Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Ми розуміємо, що війна, що дорога в межах нашої громади, і це треба робити».

Громада дякує працівникам та підрядникам за роботу в непростих умовах і продовжує підтримувати належний стан інфраструктури, настільки, наскільки це дозволяють доступні ресурси.



Ірина ДОМАРЕЦЬКА