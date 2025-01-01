Дружба, перевірена часом: делегація з Ченстохова передала подарунки дітям Золочівської громади

Гості передали подарунки до Дня святого Миколая для дітей з малозабезпечених сімей Золочівської громади.«Маємо тривалі, теплі й довірливі стосунки з Ченстоховою. Наші партнери неодноразово доводили, що справжня дружба проявляється у підтримці – особливо в час війни. Їхній приїзд і подарунки для наших дітей – це жест великої людяності та солідарності, який ми дуже цінуємо».«Я вдячний великій громаді Ченстохова за допомогу, яку ми відчуваємо з перших днів війни. У місті Ченстохова проживає багато українських біженців, і поляки опікуються ними з величезною турботою. Це приклад справжньої європейської солідарності. Сьогодні вони знову подарували нашим дітям свято – і ми щиро дякуємо за цю доброту».Золочівська міська рада висловлює глибоку вдячність нашим польським друзям за підтримку, людяність та спільні добрі справи. Це партнерство, яке рятує, надихає та об’єднує.