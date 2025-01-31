Новини Золочівщини
07:57, 19 листопада 2025
51
0

Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні

Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
Gazeta
Фото: НУС
У складні часи, коли країна переживає безпрецедентні випробування, особливо цінною стає справжня підтримка і дружба. Саме такою підтримкою став незмінний партнер Золочева – Німецько-українське товариство «Золочів–Шьонінген». Цього року, вже втридцяте шостий раз з початку повномасштабної війни, наші друзі прибули до міста з черговою гуманітарною допомогою.
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні



Цього разу німецькі партнери передали для Золочівської лікарні важливу гуманітарну допомогу, яка включала: нові лікарняні ліжка, засоби гігієни, продукти харчування та медичне приладдя. Ця підтримка є важливою складовою забезпечення роботи медичного закладу в умовах воєнного часу і демонструє, що місто та його лікарня не залишаються наодинці перед випробуваннями війни.
У складі делегації, яка прибула цього разу, були:
– Peter Voss (Петер Фос)
– Volker Fricke (Фолькер Фрікке)
– Gerhard Winter (Гергард Вінтер)
– Werner Schulze (Вернер Шульце)
Петер Фос, керівник товариства підкреслив у своїй промові:
«Ми завжди підтримували і будемо підтримувати Україну та Золочів. Це місто і його мешканці стали для нас близькими. У ці непрості часи ми разом, і ми щиро віримо, що наша співпраця допоможе подолати будь-які виклики».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків щиро подякував гостям:
«Ваша допомога – це не лише матеріальна підтримка, а й великий моральний заряд для нашої громади. Ви – наші справжні друзі, які розділяють з нами біль і надію. Ваші візити дають впевненість, що ми не самотні в цій боротьбі. Дякую вам за вашу доброту і небайдужість!»
Під час візиту Ігор Гриньків вручив грамоту Вольфгангу Гофманну за вагомий внесок у зміцнення дружби між нашими народами та допомогу, яку він і товариство надають Золочеву. Цей жест вдячності став символом великої поваги і щирої дружби.
Директор Золочівської лікарні Тарас Яцунський підкреслив важливість такої допомоги:
«У ці надзвичайно важкі часи кожен пакунок, кожна допомога – це підтримка наших лікарів і пацієнтів. Ми глибоко вдячні нашим німецьким друзям за їхню турботу і солідарність.»
Цей візит – ще один доказ того, що справжня дружба не знає кордонів. Золочів і Шьонінген поєднує не просто партнерство, а міцний зв’язок людяності, взаємопідтримки та віри в краще майбутнє.
Дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви є – за вашу силу, за вашу щирість, за вашу дружбу. Разом ми здолаємо будь-які труднощі.

Марія СМЕРЕКА
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Втридцяте делегація зі Шьонінгена відвідала Золочів із гуманітарною місією
Втридцяте делегація зі Шьонінгена відвідала Золочів із гуманітарною місією
31.01.25, Новини Золочівщини
29-ий візит німецьких друзів у Золочівську громаду
29-ий візит німецьких друзів у Золочівську громаду
01.01.25, Новини Золочівщини
Золочів вдвадцятьсьоме відвідали друзі з Шьонінгена з новою гуманітарною д ...
Золочів вдвадцятьсьоме відвідали друзі з Шьонінгена з новою гуманітарною д ...
12.11.24, Новини Золочівщини
Гуманітарна допомога для лікарні
Гуманітарна допомога для лікарні
06.08.18, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.