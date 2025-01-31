Новини Золочівщини
Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні
У складні часи, коли країна переживає безпрецедентні випробування, особливо цінною стає справжня підтримка і дружба. Саме такою підтримкою став незмінний партнер Золочева – Німецько-українське товариство «Золочів–Шьонінген». Цього року, вже втридцяте шостий раз з початку повномасштабної війни, наші друзі прибули до міста з черговою гуманітарною допомогою.
Цього разу німецькі партнери передали для Золочівської лікарні важливу гуманітарну допомогу, яка включала: нові лікарняні ліжка, засоби гігієни, продукти харчування та медичне приладдя. Ця підтримка є важливою складовою забезпечення роботи медичного закладу в умовах воєнного часу і демонструє, що місто та його лікарня не залишаються наодинці перед випробуваннями війни.
У складі делегації, яка прибула цього разу, були:
– Peter Voss (Петер Фос)
– Volker Fricke (Фолькер Фрікке)
– Gerhard Winter (Гергард Вінтер)
– Werner Schulze (Вернер Шульце)
Петер Фос, керівник товариства підкреслив у своїй промові:
«Ми завжди підтримували і будемо підтримувати Україну та Золочів. Це місто і його мешканці стали для нас близькими. У ці непрості часи ми разом, і ми щиро віримо, що наша співпраця допоможе подолати будь-які виклики».
Міський голова Золочева Ігор Гриньків щиро подякував гостям:
«Ваша допомога – це не лише матеріальна підтримка, а й великий моральний заряд для нашої громади. Ви – наші справжні друзі, які розділяють з нами біль і надію. Ваші візити дають впевненість, що ми не самотні в цій боротьбі. Дякую вам за вашу доброту і небайдужість!»
Під час візиту Ігор Гриньків вручив грамоту Вольфгангу Гофманну за вагомий внесок у зміцнення дружби між нашими народами та допомогу, яку він і товариство надають Золочеву. Цей жест вдячності став символом великої поваги і щирої дружби.
Директор Золочівської лікарні Тарас Яцунський підкреслив важливість такої допомоги:
«У ці надзвичайно важкі часи кожен пакунок, кожна допомога – це підтримка наших лікарів і пацієнтів. Ми глибоко вдячні нашим німецьким друзям за їхню турботу і солідарність.»
Цей візит – ще один доказ того, що справжня дружба не знає кордонів. Золочів і Шьонінген поєднує не просто партнерство, а міцний зв’язок людяності, взаємопідтримки та віри в краще майбутнє.
Дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви є – за вашу силу, за вашу щирість, за вашу дружбу. Разом ми здолаємо будь-які труднощі.
Марія СМЕРЕКА
