Черговий візит німецьких партнерів до Золочівської лікарні

Марія СМЕРЕКА

Цього разу німецькі партнери передали для Золочівської лікарні важливу гуманітарну допомогу, яка включала: нові лікарняні ліжка, засоби гігієни, продукти харчування та медичне приладдя. Ця підтримка є важливою складовою забезпечення роботи медичного закладу в умовах воєнного часу і демонструє, що місто та його лікарня не залишаються наодинці перед випробуваннями війни.У складі делегації, яка прибула цього разу, були:– Peter Voss (Петер Фос)– Volker Fricke (Фолькер Фрікке)– Gerhard Winter (Гергард Вінтер)– Werner Schulze (Вернер Шульце)«Ми завжди підтримували і будемо підтримувати Україну та Золочів. Це місто і його мешканці стали для нас близькими. У ці непрості часи ми разом, і ми щиро віримо, що наша співпраця допоможе подолати будь-які виклики».«Ваша допомога – це не лише матеріальна підтримка, а й великий моральний заряд для нашої громади. Ви – наші справжні друзі, які розділяють з нами біль і надію. Ваші візити дають впевненість, що ми не самотні в цій боротьбі. Дякую вам за вашу доброту і небайдужість!»Під час візиту Ігор Гриньків вручив грамоту Вольфгангу Гофманну за вагомий внесок у зміцнення дружби між нашими народами та допомогу, яку він і товариство надають Золочеву. Цей жест вдячності став символом великої поваги і щирої дружби.«У ці надзвичайно важкі часи кожен пакунок, кожна допомога – це підтримка наших лікарів і пацієнтів. Ми глибоко вдячні нашим німецьким друзям за їхню турботу і солідарність.»Цей візит – ще один доказ того, що справжня дружба не знає кордонів. Золочів і Шьонінген поєднує не просто партнерство, а міцний зв’язок людяності, взаємопідтримки та віри в краще майбутнє.Дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви є – за вашу силу, за вашу щирість, за вашу дружбу. Разом ми здолаємо будь-які труднощі.