Cпортивний захід «Ти зможеш, якщо зміг я»

Мета події – подарувати дітям рух, радість, віру у власні сили та нагадати, що кожен може досягти більшого, ніж здається на перший погляд.У межах заходу пройшла яскрава естафета, у якій взяли участь дві команди – «Лідери» та «Крокодили». Діти продемонстрували неймовірну завзятість, командний дух та спортивний азарт, створивши атмосферу щирої підтримки та драйву.«Це свято спорту стало доказом того, що діти здатні на великі звершення, коли поруч є підтримка. Команди показали справжню жагу до перемоги та єдність. Дякую всім, хто долучився до організації цього заходу.»«Команди «Лідери» та «Крокодили» подарували нам емоції, які складно передати словами. Ми раді бути частиною цієї події та нагородити дітей за їхню активність і спортивний дух. Продовжуємо працювати для розвитку спорту в громадах!»«Сьогодні у Золочівському міському центрі фізичного здоровʼя населення «Спорт для всіх», разом із дітьми ДБСТ сімей: Анісімових та Лілик, провели яскраві та веселі спортивні естафети напередодні Дня Святого Миколая.Дітлахи із задоволенням змагалися в цікавих естафетах, перевіряли свою: спритність, влучність, швидкість, командну злагодженість та уважність.Для нас велика честь приймати дітей і дарувати їм моменти радості та єдності. Побачити їхні щирі усмішки – найкраща винагорода. Дякую партнерам та всім, хто підтримав цей захід.»Після завершення змагань Ярослав Окрепкий та Вадим Климович урочисто вручили дітям кубки та медалі, відзначивши їхню активність та силу духу.Дякуємо всім учасникам і організаторам за чудову атмосферу та підтримку дітей.Разом творимо сильну громаду!