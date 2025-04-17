Новини Золочівщини
Вітання з днем народження для Володимира Євгеновича Гладкого
Золочівська районна організація ветеранів України щиро вітає з днем народження члена ради ветеранів, ветерана праці Володимира Євгеновича ГЛАДКОГО.
Прийміть від душі наші щирі вітання,
Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!
Життя хай дарує чудові презенти,
Яскраві емоції, щастя моменти.
Щоб лихо до хати дорогу не знало,
А доля Вам радість завжди дарувала!
