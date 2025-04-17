Вітання з днем народження для Володимира Євгеновича Гладкого

Золочівська районна організація ветеранів України щиро вітає з днем народження члена ради ветеранів, ветерана праці Володимира Євгеновича ГЛАДКОГО.

Прийміть від душі наші щирі вітання,

Хай збудуться всі Ваші плани й бажання!

Життя хай дарує чудові презенти,

Яскраві емоції, щастя моменти.

Щоб лихо до хати дорогу не знало,

А доля Вам радість завжди дарувала!



